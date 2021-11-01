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На выборах в округе №197 победил кандидат от "Слуги народа"

Владимир Козырь
1 ноября, 00:25
За кандидата от политической партии отдали 50,79% голосов

Кандидат от "Слуги народа" набрал более 50% голосов /Коллаж: Сегодня

В "Слуге Народа" назвали победителя на выборах в 197 округе. Им стал Виталий Войцеховский (партия "Слуга Народа")

Об этом сообщили в партии "Слуга народа".

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Результаты подсчета голосов

Результаты предварительного подсчета голосов, проведенного штабом указанного кандидата, являются такими:

  • Обработано 100% бюллетеней;
  • Виталий Войцеховский ("Слуга Народа") — 50,79%.

Кто принимал участие в выборах?

В довыборах на 197-ом округе принимали участие:

  • мэр Золотоноши (Черскасская обл.) Виталий Войцеховский (партия "Слуга народа");
  • самовыдвиженец Виталий Войцеховский, экс-нардеп Андрей Ильенко ("Свобода");
  • бывший журналист Роман Сущенко ("Евросолидарность");
  • общественный деятель Богдан Панкевич (Украинская Галицкая партия);
  • Антон Подчапко ("Власть народа");
  • предприниматель, певец Сергей Василюк ("Народовластие");
  • Наталия Степушенко ("Новые лица");
  • предпринимательница Елена Козачук ("Молодой Харьков");
  • Вячеслав Резников ("Команда Андрея Балоги");
  • самовыдвиженец Леонид Даценко и другие.

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