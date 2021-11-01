На выборах в округе №197 победил кандидат от "Слуги народа"

Кандидат от "Слуги народа" набрал более 50% голосов /Коллаж: Сегодня

В "Слуге Народа" назвали победителя на выборах в 197 округе. Им стал Виталий Войцеховский (партия "Слуга Народа")

Об этом сообщили в партии "Слуга народа".

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Результаты подсчета голосов

Результаты предварительного подсчета голосов, проведенного штабом указанного кандидата, являются такими:

Обработано 100% бюллетеней;

Виталий Войцеховский ("Слуга Народа") — 50,79%.

Кто принимал участие в выборах?

В довыборах на 197-ом округе принимали участие:

мэр Золотоноши (Черскасская обл.) Виталий Войцеховский (партия "Слуга народа");

самовыдвиженец Виталий Войцеховский, экс-нардеп Андрей Ильенко ("Свобода");

бывший журналист Роман Сущенко ("Евросолидарность");

общественный деятель Богдан Панкевич (Украинская Галицкая партия);

Антон Подчапко ("Власть народа");

предприниматель, певец Сергей Василюк ("Народовластие");

Наталия Степушенко ("Новые лица");

предпринимательница Елена Козачук ("Молодой Харьков");

Вячеслав Резников ("Команда Андрея Балоги");

самовыдвиженец Леонид Даценко и другие.

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