В России пригрозили применить войска в Украине, но при одном условии

Косачев исключил планы военной операции в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия не вынашивает планов осуществить военную операцию в отношении Украины, но не исключила применение своих войск на Донбассе. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, передает Интерфакс.

"Нет и еще раз нет, Россия не вынашивает планов по собственной воле осуществлять военную операцию в отношении Украины", – сказал он.

Косачев отметил, что ситуация вокруг Донбасса нагнетается, а Киев подталкивают к решению проблем военным путем

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Он намекнул, что Россия может официально применить свои войска в Украине, если ВСУ будут силой брать Донбасс. Вот только в Украине не раз говорили, что не собираются идти в наступление, а рассчитывают на политико-дипломатическое решение конфликта.

"Провокаторы и внутри, и вовне Украины совершенно точно понимают, что в этом случае произойдет. Никоим образом не предрешая развитие событий, просто напомню этим провокаторам, что после того как произошла трагедия Цхинвала, в ноябре 2009 года в России были внесены серьёзные поправки в действующий федеральный закон "Об обороне". Десятая статья этого закона дает возможность оперативно использовать Вооруженные силы РФ за рубежом", – заметил Косачев.

Вице-спикер добавил, что одним из оснований, по которым ВС РФ могут оперативно использоваться за рубежом – это защита граждан России за пределами ее территории в случае вооруженного нападения на них защита.

План РФ по нападению на Украину