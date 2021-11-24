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В Раду внесли законопроект по особому статусу Донбасса – что он значит

Сергей Мартынец
24 ноября, 12:21
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Депутаты "Слуги народа" внесли в Верховную Раду законопроект №6342 о продлении действия закона об особом статусе Донбасса.

Соответствующий документ зарегистрирован на сайте парламента.

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Текста к законопроекту о внесении изменения в статью 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" еще нет. Но скорее всего речь там будет идти о продлении действия закона еще на год.

Что это за закон?

Отметим, что этот закон был принят Верховной Радой еще в сентябре 2014 года, когда Россия уже начала активную военную фазу на Донбассе.

Документ был рассчитан сроком на три года и предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины. В результате действие этого закона регулярно продлевалось на год.

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А что было раньше

  • В прошлом году глава Офисе президента Андрей Ермак объяснял, зачем продлевать закон об особом статусе Донбасса. По его словам, Украина пытается найти способ имплементировать "формулу Штайнмайера" в законодательство.
  • Также в Раде заявляли, что "формулу Штайнмайера" внедрят в закон об особом статусе Донбасса. Ранее ходили разговоры о новом законе об особом статусе, но все же хотят пересмотреть старый.
  • О новом законе говорил и глава государства Владимир Зеленский, отметив, что "формула" должна быть в будущем имплементирована в новый закон, однако его еще нет. Президент также отмечал, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе.