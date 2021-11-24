В Раду внесли законопроект по особому статусу Донбасса – что он значит

Депутаты хотят решить до Нового года важный вопрос по Донбассу. Коллаж "Сегодня"
Депутаты "Слуги народа" внесли в Верховную Раду законопроект №6342 о продлении действия закона об особом статусе Донбасса.
Соответствующий документ зарегистрирован на сайте парламента.
Текста к законопроекту о внесении изменения в статью 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" еще нет. Но скорее всего речь там будет идти о продлении действия закона еще на год.
Что это за закон?
Отметим, что этот закон был принят Верховной Радой еще в сентябре 2014 года, когда Россия уже начала активную военную фазу на Донбассе.
Документ был рассчитан сроком на три года и предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины. В результате действие этого закона регулярно продлевалось на год.
А что было раньше
- В прошлом году глава Офисе президента Андрей Ермак объяснял, зачем продлевать закон об особом статусе Донбасса. По его словам, Украина пытается найти способ имплементировать "формулу Штайнмайера" в законодательство.
- Также в Раде заявляли, что "формулу Штайнмайера" внедрят в закон об особом статусе Донбасса. Ранее ходили разговоры о новом законе об особом статусе, но все же хотят пересмотреть старый.
- О новом законе говорил и глава государства Владимир Зеленский, отметив, что "формула" должна быть в будущем имплементирована в новый закон, однако его еще нет. Президент также отмечал, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе.