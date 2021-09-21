В Раде придумали наказание для невакцинированных депутатов без масок

В Раде предложили наказание для не вакцинированных нардепов. Коллаж "Сегодня"

Все вакцинированные парламентарии должны сдавать тесты на антиген на входе в сессионный зал Верховной за свой счет каждые два дня.Такую инициативу требует принять народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий. Он отметил этом в эфире "Свобода слова" на ICTV.

"Это позор, когда Верховная Рада пишет законы, которыми требует от людей вакцинироваться, носить маски, но сама этого не выполняет. Сегодня в Верховной Раде привито не более 50%. Поэтому мое предложение очень простое: не надо загонять никого в стойло вакцинации – не загоним. Верховная Рада – мы переходим в зал. Если ты вакцинирован – прошу. Если ты невакцинирован – сдай антиген-тест, 15 минут и заходи, если ты не заболел. И так каждые два дня. Это лучшая мотивация", – рассказал о своей идее Михаил Радуцкий.

Нардеп также заявил, что уже обратился с требованием об установлении новых правил к руководству Верховной Рады Украины. Однако, как отреагировали на такую ​​инициативу – Радуцкий не уточнил.

Насколько суровое наказание

Теоретически все зависит от количества пленарных заседаний в месяц, когда все депутаты собираются под куполом парламента. Например, в сентябре восемь таких дней. Теперь давайте посчитаем: тесты на антиген в украинских частных больницах стоят примерно 500 гривен. Получается, по схеме Радуцкого, в сентябре злостные нарушители заплатили бы всего 2000 гривен.

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Но точную сумму назвать просто невозможно. Ведь все зависит от цены на тест, который предлагает делать депутатам Радуцкий в стенах Верховной Рады.

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