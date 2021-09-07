В Раде появился новый "слуга народа"

Антон Швачко принял присягу на парламентской трибуне. Скриншот

Народный депутат Антон Швачко официально вошел в состав фракции "Слуга народа" и присягнул украинскому народу. Он пришел на место Дениса Монастырского, который ранее стал главой МВД. Об этом на сегодняшнем заседании объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"27 июля ЦИК зарегистрировала народного депутата, избранного на внеочередных выборах 21 июля 2019 года в общенациональном многомандатном избирательном округе Швачко Антона Алексеевича, включенного в избирательный список "Слуги народа", – сказал глава ВР, после чего новоиспеченный нардеп принес присягу.

Кто такой Антон Швачко

Он был активистом сумской организации "Слуги народа". Родился 11 декабря 1992 года. Имеет высшее образование и проживает в Сумах. Окончил факультет маркетинга в сумском Национальном аграрном университете, специальность "Инженер-технолог ресторанного бизнеса. Маркетолог".

На парламентских выборах 2019 года включен в избирательный список "СН" под № 139. Во время баллотирования был безработным.

Как пишет сайт Чесно, согласно декларации 2019 года единственным доходом Швачко в 2018 году стали 48 000 гривен за "отчуждения движимого имущества". В 2018 году Швачко стал владельцем квартиры в Сумах, указанная в декларации стоимость объекта составляет 93 тыс. гривен и не соответствовала рыночным ценам на недвижимость.

Вместе с тем, кандидат задекларировал 2 500 000 гривен, 27 тыс. долларов и 15 тыс. евро наличными, и еще 2 800 000 гривен размещенных на банковских счетах.

Как сообщали новости "Сегодня", "экс-слуга народа" Денис Монастырский после назначения министром внутренних дел был лишен депутатского мандата (согласно закону). Депутаты 340 голосами досрочно прекратили депутатские полномочия Монастырского.

Также мы писали, что 15 июня известный силач Василий Вирастюк стал "слугой народа". Но его присяга на парламентской трибуне была омрачена криками "Ганьба".