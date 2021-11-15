В Раде определили главные причины "Иловайского котла"

Депутаты разобрались в иловайской трагедии. Коллаж "Сегодня"

Временная следственная комиссия Верховной Рады пришла к выводу, что причинами иловайской трагедии в 2014 году среди прочего стали ненадлежащая организация обороны Украины и непринятие достаточных мер по разблокированию окружения украинских войск на Донбассе.

Об этом говорится в отчете ВСК.

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Следственная комиссия парламента установила, что иловайская трагедия имела не только тяжелые военные, но и не менее тяжелые политические последствия для страны.

"Она стала фоном встречи президентов Украины и Российской Федерации, состоявшейся 26 августа 2014 года в Минске и, в значительной степени, определила подписание 5 сентября 2014 года Минских договоренностей, которые неоднозначно воспринимаются как жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, так и жителями всей Украины, а также принятие 16 сентября того же года не менее спорного закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО", – говорится в отчете.

ВСК пришла к выводу, что основными причинами, которые привели к иловайской трагедии, являются ненадлежащая организация обороны страны как системы политических, экономических, социальных, военных, информационных, правовых, организационных и других мер по защите государства в условиях вооруженной агрессии.

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Основные причины, приведшие к "Иловайскому котлу":

невведение военного положения, что привело к дезорганизации управления военными действиями;

ложные кадровые решения и действия политического и военного руководства;

непринятие политическим и военным руководством исчерпывающих мер по деблокированию иловайской группировки и организации коридора для вывода украинских войск из окружения, результатом которых стала потеря сотен человеческих жизней.

"Иловайский котел"

Иловайская трагедия произошла в 2014 году – в период с 24 по 29 августа развернулись ожесточенные боевые действия за город Иловайск Донецкой области. Согласно расследованию военной прокуратуры Украины, Россия убила 366 украинских военных, 429 получили ранения и около 300 человек попали в плен. Это произошло после срыва россиянами договоренности о "зеленом коридоре" и мирном выходе бойцов ВСУ из "котла".

В то же время начальник управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковник Алексей Ноздрачев рассказывал, что Россия также понесла немалые потери в боях за Иловайск. По его словам, в конце августа 2014 года погибли более 200 российских военных и около 300 человек получили ранения.

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Ветеран спецназа полковник Рафаэль Люкманов в интервью "Сегодня" назвал просчеты командования ВСУ в Иловайске. По его словам, нельзя идти в наступление, не обеспечив прикрытие флангов.