В переговорах РФ-НАТО появится посредник? Путин назвал страну

Италия является страной НАТО / Фото: Коллаж: Сегодня
Италия могла бы сыграть посредническую роль в переговорах между Россией и НАТО о гарантиях безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин сегодня на большой пресс-конференции.
"Конечно, имея в виду и доброжелательный настрой, и уровень наших отношений, Италия могла бы сыграть роль в нормализации российско-ЕСовских отношений, и даже по линии переговоров, которые намечаются сейчас между Россией и НАТО", – сказал он.
По его словам, отношения между Россией и Италией находятся на высоком уровне, "вне зависимости от тех политических сил, которые в тот или иной момент оказываются на вершине политической власти".
Также Путин напомнил, что несмотря на то, что Италия является страной НАТО, Евросоюза, это не мешает России работать в том ключе, который он очертил.
Переговоры Россия – НАТО
Переговоры РФ-США по гарантиям безопасности пройдут в первых числах января. В Москве рассчитывают, что они позволят странам двигаться вперед.
Что этому предшествовало
- 17 декабря МИД РФ опубликовало проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения Альянса на территорию Украины.
- В США еще не дали ответ россиянам. В Белом доме заявили, что не пойдут на компромисс по ключевым принципам, на которых строится европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право решать свое будущее и внешнюю политику.
- В Госдепе США заявили, что готовы говорить о НАТО с Кремлем при одном условии – переговоры должны проходить не только между Вашингтоном и Москвой, но и при участии европейских союзников США.
- В данный момент Россия не видит необходимости подключать Украину к переговорам с США и НАТО о гарантиях безопасности.