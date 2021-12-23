В переговорах РФ-НАТО появится посредник? Путин назвал страну

Италия является страной НАТО / Фото: Коллаж: Сегодня

Италия могла бы сыграть посредническую роль в переговорах между Россией и НАТО о гарантиях безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин сегодня на большой пресс-конференции.

"Конечно, имея в виду и доброжелательный настрой, и уровень наших отношений, Италия могла бы сыграть роль в нормализации российско-ЕСовских отношений, и даже по линии переговоров, которые намечаются сейчас между Россией и НАТО", – сказал он.

По его словам, отношения между Россией и Италией находятся на высоком уровне, "вне зависимости от тех политических сил, которые в тот или иной момент оказываются на вершине политической власти".

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Также Путин напомнил, что несмотря на то, что Италия является страной НАТО, Евросоюза, это не мешает России работать в том ключе, который он очертил.

Переговоры Россия – НАТО

Переговоры РФ-США по гарантиям безопасности пройдут в первых числах января. В Москве рассчитывают, что они позволят странам двигаться вперед.

Что этому предшествовало