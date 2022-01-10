В НАТО дали важное обещание Украине накануне переговоров с Россией

Столтенберг пообещал Украине поддержку. Коллаж "Сегодня"

На фоне сегодняшних переговоров Россия-США, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг снова заверил, не Альянс не пойдет на компромисс с Москвой и не пожертвует членством Украины в военно-политическом блоке.

Об этом он сказал перед заседанием комиссии Украина-НАТО, передает Европейская правда.

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Но совместной с вице-премьер-министром по вопросам евроинтеграции Ольгой Стафанишиной он четко дал понять, что только Украина и 30 союзников НАТО имеют право решать, когда Украина будет готова к членству.

"Мы очень четко заявляли, что не пойдем на компромисс по поводу права ни одного государства в Европе выбирать свой собственный путь, в том числе по договоренностям о безопасности, частью которых она хочет быть. Поэтому фундаментальным является ненарушение этого принципа", – сказал Столтенберг.

Также генсек подчеркнул, что в НАТО не забыли о своем решении на Бухарестском саммите в 2008 году, когда пообещали, что Украина все-таки в будущем станет членом Альянса.

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"Мы сохраняем приверженность этому решению, и мы помогаем Украине двигаться к членству, имплементируя реформы", – отметил генсек.

НАТО не откажется от Украины, несмотря на ультиматум Кремля

Сегодня в Женеве начались переговоры США и РФ по ультиматуму Путина. Москва требует не пускать Украины в НАТО, а также в принципе нерасширения Альянса. Такие же переговоры пройдут 12 ноября между РФ и НАТО, а 13-го – Россия-ОБСЕ.

Недавно Столтенберг заявлял, что НАТО готовится к агрессии РФ против Украины. Другими словами, Альянс практически отказал Москве в удовлетворении требования о нерасширении.

Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что Россия приставила пистолет к голове Украины со 100 000 военнослужащими у ее границ. Вашингтон знает, что в любой момент Кремль может увеличить войска на нашей границе.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал выполнить обещаение, которое было дано Украине в 2008 году. Также он объяснил, что делать Западу с ультиматумом Путина.

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