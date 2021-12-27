В Крыму угрожают задержать Зеленского – что затеяли оккупанты

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупационные власти Крыма подадут иск в суд на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы взыскать якобы "задолженность за коммунальные услуги, которая у него образовалась". По словам самопровозглашенного главы полуострова Сергея Аксенова, президент "владеет" квартирой в Ливадии.
Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Аксенов заявил, что несколько месяцев назад Зеленский перестал платить коммунальные платежи.
"Судиться. Выйду с иском. Меня же они хотят арестовать за что-то. Вот и мы задержим его как должника. В случае прибытия в Крым", – сказал он, отвечая на вопрос о мерах, которые примут оккупационные власти полуострова.
Аксенов заявил, что Зеленский ранее своевременно платил за коммунальные услуги.
"Коллеги говорили, раньше стабильно вносил по 6 тыс. рублей в месяц", – подытожил он.
А что там за квартира у Зеленского в Крыму?
На самом деле у президента Украины нет квартиры на полуострове, недвижимостью владеет его супруга Елена Зеленская. Так, согласно декларации о доходах и имуществе Владимира Зеленского, первая леди владеет квартирой в Ливадии площадью 129,8 кв. м. Зеленская купила ее в апреле 2013 года вместе с паркоместом площадью 16,1 кв. м, говорится в документе. Стоимость этого имущества оценивают в 1,3 миллиона гривен (более 160 тысяч долларов по курсу валют того периода).
В феврале 2021 года оккупационные власти Крыма заявили, что задолженности у Елены Зеленской по коммунальным платежам нет.
В июне 2021 года в Офисе президента ответили на запрос издания Крым.Реалии, действительно ли Елена Зеленская оплачивает коммунальные услуги в Крыму.
"Первая леди Украины Елена Зеленская не является органом государственной власти или иным субъектом властных полномочий, формирующим государственную политику по каким-либо вопросам, а Офис президента не является распорядителем запрашиваемой вами в письме информации", – ответили в ОП.
Кто бы вообще говорил – Аксенов сам окажется в суде
- Суд два раза разрешал задержать самопровозглашенного главу Крыма. Так, в 2014 году Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство органов досудебного следствия "о задержании Сергея Аксенова, назначенного парламентом Крыма премьером автономии".
- При этом в Генпрокуратуре напомнили, что осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве, ранее начатом Главным следственным управлением СБУ в отношении Аксенова по ч.1 ст.109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).
- Также в 2016 году по ходатайству прокуратуры Печерским судом Киева дано разрешение на задержание и арест "премьера Крыма" Сергея Аксенова.
- Аксенов помогал боевикам на Донбассе. Международная следственная группа в рамках расследования крушения самолета рейса МН17 на Донбассе обнародовала переговоры, в которых фигурирует "глава" незаконно аннексированного Крыма – Сергей Аксенов. Согласно опубликованному расследованию, в июле 2014 года "помогать" наемникам РФ на Донбассе отправилась группа из Крыма.