В Крыму угрожают задержать Зеленского – что затеяли оккупанты

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"

Оккупационные власти Крыма подадут иск в суд на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы взыскать якобы "задолженность за коммунальные услуги, которая у него образовалась". По словам самопровозглашенного главы полуострова Сергея Аксенова, президент "владеет" квартирой в Ливадии.

Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

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Аксенов заявил, что несколько месяцев назад Зеленский перестал платить коммунальные платежи.

"Судиться. Выйду с иском. Меня же они хотят арестовать за что-то. Вот и мы задержим его как должника. В случае прибытия в Крым", – сказал он, отвечая на вопрос о мерах, которые примут оккупационные власти полуострова.

Аксенов заявил, что Зеленский ранее своевременно платил за коммунальные услуги.

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"Коллеги говорили, раньше стабильно вносил по 6 тыс. рублей в месяц", – подытожил он.

А что там за квартира у Зеленского в Крыму?

На самом деле у президента Украины нет квартиры на полуострове, недвижимостью владеет его супруга Елена Зеленская. Так, согласно декларации о доходах и имуществе Владимира Зеленского, первая леди владеет квартирой в Ливадии площадью 129,8 кв. м. Зеленская купила ее в апреле 2013 года вместе с паркоместом площадью 16,1 кв. м, говорится в документе. Стоимость этого имущества оценивают в 1,3 миллиона гривен (более 160 тысяч долларов по курсу валют того периода).

В феврале 2021 года оккупационные власти Крыма заявили, что задолженности у Елены Зеленской по коммунальным платежам нет.

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В июне 2021 года в Офисе президента ответили на запрос издания Крым.Реалии, действительно ли Елена Зеленская оплачивает коммунальные услуги в Крыму.

"Первая леди Украины Елена Зеленская не является органом государственной власти или иным субъектом властных полномочий, формирующим государственную политику по каким-либо вопросам, а Офис президента не является распорядителем запрашиваемой вами в письме информации", – ответили в ОП.

Кто бы вообще говорил – Аксенов сам окажется в суде