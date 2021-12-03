В Кремле назвали возможную дату и формат переговоров Путина с Байденом

Организация встречи Путина и Байдена на финишной прямой. Коллаж "Сегодня"
Переговоры президентов США и России могут состояться 7 декабря в формате видеоконференции.
Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Интерфакс.
По его словам, еще пока не определено будет ли общение тет-а-тет Путина и Байдена, или с участием делегаций.
"Точная дата по-прежнему не согласована. Ведется работа. Формат – речь идет о видеоконференции", – сказал Песков.
На уточняющий вопрос журналистов, могут ли переговоры состояться 7 декабря, он ответил: "И эта дата тоже фигурирует. Но фигурируют и другие тоже". При этом спикер Кремля подчеркнул, что встреча может пройти и на следующей неделе, и через неделю.
"Здесь нет согласованной даты. Там есть с двух сторон разные предложения по датам. Но они пока не синхронизированы", – сказал Песков и добавил, что ждать встречу можно "в любой момент".
Переговоры США-Россия-Украина
- Пока Вашингтон и Москва готовят встречу лидеров своих стран, российские войска пугают Украины полномасштабным вторжением. Оказывается, это все не просто так. Как объяснил секретарь СНБО Алексей Данилов, Путин так готовится к переговорам с Байденом.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал разговор Владимира Зеленского с Байденом. Более того, будет два контакта с США – до встречи Байдена с Путиным, и после.
- А вот украинские эксперты считают, что уже в декабре решится судьба Донбасса по итогам переговоров Байдена с Путиным и Зеленским.