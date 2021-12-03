В Кремле назвали возможную дату и формат переговоров Путина с Байденом

Организация встречи Путина и Байдена на финишной прямой. Коллаж "Сегодня"

Переговоры президентов США и России могут состояться 7 декабря в формате видеоконференции.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

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По его словам, еще пока не определено будет ли общение тет-а-тет Путина и Байдена, или с участием делегаций.

"Точная дата по-прежнему не согласована. Ведется работа. Формат – речь идет о видеоконференции", – сказал Песков.

На уточняющий вопрос журналистов, могут ли переговоры состояться 7 декабря, он ответил: "И эта дата тоже фигурирует. Но фигурируют и другие тоже". При этом спикер Кремля подчеркнул, что встреча может пройти и на следующей неделе, и через неделю.

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"Здесь нет согласованной даты. Там есть с двух сторон разные предложения по датам. Но они пока не синхронизированы", – сказал Песков и добавил, что ждать встречу можно "в любой момент".

Переговоры США-Россия-Украина