В Кабмине грядут кадровые перестановки: "Слуги народа" не приняли решение

Слуги народа пока еще не обсуждали кадровые перестановки в правительстве / Фото: Коллаж: Сегодня

Кадровые изменения в Кабинете министров Украины нужны для усиления и смены стратегии работы ведомств. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Укринформ.

"Как мы всегда говорили, никто не держится за должности, и кадровые изменения возможны. Это нужно всегда, когда необходимо где-то усилить, где-то изменить стратегию министерства. То есть в зависимости от ситуации – кризис, развитие, поддержка чего-то – конечно, тогда происходят кадровые изменения", – отметил Шмыгаль.

Шмыгаль также добавил, что пока что не готов обсуждать вопрос конкретной смены конкретных министров до того, как фракция "Слуга народа" не примет решение внутри политсилы.

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Политик напомнил, что министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление по собственному желанию, его будет рассматривать парламент.

Ранее журналист Дмитрий Гордон заявлял том, что в ближайшее время могут отправить в отставку по меньшей мере двух министров правительства – главу Минобороны Андрея Тарана и Минюста Дениса Малюську. По мнению Гордона, Таран не годится для поста министра обороны и развел в армии беспорядок.

"Андрею Тарану приготовиться на выход надо. Потому что тот "совок", который он развел в армии, и "безладдя", которое царит там сегодня, в армии воюющей страны, это не дело. Он не годится для поста министра обороны и он должен уйти в отставку. И он уйдет в отставку – его скоро заменят", – подчеркнул журналист.

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21 июля Кабмин уволил трех ключевых заместителей министра обороны Андрея Тарана. Уже тогда ходили слухи, что после 15 сентября уйдет с должности и он сам.

13 июля глава МВД Арсен Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию. На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского, которая была поддержана аплодисментами. 15 июля парламент поддержал отставку Авакова, а 16 июля назначил Монастырского новым главой МВД.