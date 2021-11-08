В чем фокус? Корбан объяснил, как Коломойский заработает, если возьмет у государства 30 млрд и тут же вернет назад

Оказывается, Геннадия Корбана, давшего недавно громкое интервью "Цензору", не все поняли. Даже некоторые экономисты в замешательстве. Корбану пришлось еще раз подробно объяснить ее суть в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым". "Сегодня" попытается кратко объяснить, в чем тут фокус.

С чего все началось?

"Укрнафта" – компания, 51% акций которой принадлежат государству. В 2004 – 2006 годы Кабмин выкупал у "Укрнафты" газ по низким ценам и расходовал на нужды населения.

"Игорь Валерьевич, как миноритарный акционер "Укрнафты", решил, что это не вполне справедливо, – объяснил Корбан в эфире "Реальной политики". - В 2009 году было получено решение Верховного суда. Естественно, что реализовать это решение было невозможно. При всех правительствах, которые были до сегодняшнего дня, это было невозможно, потому что прежде всего газ – это товар с неопределенными родовыми признаками. Если он уже реализован, то единственное, на что могла претендовать "Укрнафта" – это на денежную компенсацию по той цене, по которой он был реализован в тот период. Однако было получено уникальное решение, я считаю, оно определило объем компенсации – в размере объема газа, 2 миллиарда куб. м. Сегодня очень хорошая цена на газ на мировом рынке. И сегодня очевидно у Коломойского появилась возможность реализовать эту схему в ущерб государству."

Если то, что говорит Корбан, правда, то Коломойский получил возможность взять за газ, проданный в 2006 год по цене 315 грн. за куб. м, совершенно другие деньги в качестве компенсации. Цена газа на европейском рынке сейчас в районе 1000 долл. Но фокус Коломойского не в этом. Фокус еще сложнее.

Что предлагает Коломойский?

"Укрнафта" имеет задолженность по налогам, начиная с 2014 года – около 30 млрд. грн. Коломойский предложил такой трюк: "Нафтогаз" получает от Кабмина деньги в качестве предоплаты за газ, который будет добыт на украинских месторождениях в будущем. Из этих средств "Нафтогаз" перечисляет "Укрнафте" компенсацию за ее газ, забранный в 2006 году. Получится тоже где-то 30 млрд. "Укрнафта" сразу возвращает эти средства назад – в бюджет, освобождаясь от долгов. Получается такая вот прогонка денег по кругу. В итоге – все по нулям.

Вроде все понятно. Кроме одного: в чем тут интерес Коломойского?

"Вы смотрите не туда"

Тут все как и положено в случае с фокусами. Вы смотрите не туда. Все ищут, что не так с прогонкой средств из госбюджета через счета "Нафтогаза" и "Укрнафты" – назад в госбюджет. Из этих средств в руки Коломойского ничего не попадает. Просто у Коломойского уже есть другие 30 млрд. Так получается, по крайней мере, если следовать логике Корбана.

"Это не просто прогонка денег. Ведь есть еще 30 млрд. налогов государству, которые не были оплачены. А были оптимизированы и выведены из госкомпании", – объясняет Корбан.

Почему все это плохо?

Украина сейчас в очень сложном положении: газ на мировом рынке подорожал в разы. В некоторых сферах его можно заменить углем, который тоже подорожал, но не так сильно. Однако Россия остановила поставки собственного угля и транзит угля в Украину из Казахстана. Это не просто "проблемка", а настоящее ЧП.

И в условиях этого ЧП олигарх, близкий к власти, играет против украинцев. Есть риск, что граждане Украины останутся зимой без света и отопления. А Коломойский легализует еще 30 млрд. Причем сделает это по договоренности с властью.

"Есть какая-то политическая воля"

Тут есть еще один ключевой вопрос: как так, что компанией "Укрнафта", 51% которой принадлежит государству, управляет Коломойский, который является всего лишь миноритарным акционером?