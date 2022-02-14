В Британии готовы поддержать отказ Украины от НАТО

В Великобритании готовы поддержать любое решение Украины по НАТО / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня
Великобритания поддержит решение Украины отказаться от вступления в НАТО, если оно будет принято. Об этом заявил глава британского Минобороны Джеймс Хиппи в эфире телеканала Sky News.
Так министр прокомментировал заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией.
"Любые дипломатические решения не должны ставить под угрозу суверенитет Украины. Но если Украина решит, что она не будет становиться членом НАТО, мы поддержим это. Решение должно оставаться за украинским правительством", — сказал он.
Что сказал Пристайко
Посол Украины в Великобритании сказал в интервью, что учитывая ту угрозу, которая есть, Украина могла бы быть вынуждена отказаться от вступления в НАТО.
"Если нам придется пройти через какие-то серьезные уступки, это то, что мы можем сделать. Бесспорно", – сказал Пристайко.
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского заявил, что послу в Великобритании следует объяснить, что он имел в виду, говоря о членстве в НАТО.
"Думаю, стоит дать ему возможность объяснить, что именно он имел в виду, прежде чем делать какие-то выводы, особенно такие громкие", — отметил он.
Никифоров подчеркнул, что североатлантический и европейский курс остается безусловным приоритетом Украины.
Спикер МИД Олег Николенко заявил в комментарии "Сегодня", что слова Вадима Пристайко вырваны из контекста. По словам спикера, Пристайко "справедливо отметил" в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины.
Россия против Украины в НАТО
- Россия потребовала от НАТО отказаться от расширения и ни в коем случае не принимать Украину. Также Кремль требовал дать гарантии, что Запад не будет размещать вооружение и военные базы вблизи России.
- Президент РФ Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за пять-десять минут. При этом хозяин Кремля предупредил, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег" Москва будет принимать "адекватные ответные военно-технические меры".
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил контрмерами в случае вступления Украины в НАТО. По его словам, это представляет опасность для Москвы.