В Беларуси муж Тихановской получил "рекордный" приговор – сколько он отсидит

Режим Лукашенко отправил Сергея Тихановского в тюрьму надолго. Коллаж "Сегодня"

Прямо в следственном изоляторе Гомеля были объявлены приговоры суда ряду политзаключенных. Больше всех тюремный срок получил муж Светланы Тихановской – Сергей. Ему дали 18 лет колонии усиленного режима. Об этом сообщает Белта.

Стоит отметить, что с начала предвыборной кампании в 2020 году и во время протестов самый большой срок получал кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико – 14 лет тюрьмы.

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В чем обвинили Сергея Тихановского

По версии следствия, блогер Тихановский и его соратники длительное время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Беларуси. При этом через YouTube-канал и одноименный Telegram-канал якобы открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей. Также его обвиняют в том, что он своими высказываниями якобы разжигал вражду и рознь в обществе.

Суд принял также решение, что ущерб от действий Тихановского и его соратников составил более 3,5 млн белорусских рублей, на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест. Сергею Тихановскому было предъявлено окончательное обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса: ч.1 ст.293 (организация массовых беспорядков), ч.3 ст.130 (разжигание социальной вражды), ч.2 ст.191 (воспрепятствование работе ЦИК), ч.1 ст.342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Кто еще получил приговор

Медиаконсультант "Радио Свобода" Игорь Лосик – 15 лет колонии усиленного режима.

Блогер Владимир Цыганович – 15 лет.

Оператор ютуб-канала "Страна для жизни" Артем Саков – 16 лет.

Модератор соцсетей "Страна для жизни" Дмитрий Попов – 16 лет.

Лидер незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии ("Народная Грамада") Николай Статкевич – 14 лет.



Что произошло с Тихановским

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Сергей был руководителем инициативной группы своей супруги, кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Его задержали 29 мая 2020 года в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку Светланы Тихановской во время очевидной провокации – на Сергея пыталась напасть незнакомая женщина.

Но следствие посчитало, что Тихановский вместе с другими фигурантами дела "организовали под видом пикета по сбору подписей незаконное массовое мероприятие", во время которого якобы пострадал милиционер. Во время третьего обыска, уже ночью, на даче Сергея Тихановского силовики нашли за диваном пакет с наличными и заявили, что там 900 тысяч долларов. Тихановский утверждает, что деньги ему подбросили.

Ранее Светлана Тихановская рассказывала, что ее мужа содержали "в очень маленькой камере, треть которой занимает туалет, где мало воздуха и можно сделать только несколько шагов".

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А впервые ей поговорить с мужем после его задержания удалось спустя четыре месяца.