Уже обратился в КГБ: Лукашенко заявил о новой попытке свержения

Лукашенко опасается новых массовых протестов. Фото: коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает, что перед проведением намеченного на конец февраля конституционного референдума в стране пройдут массовые протесты.

Об этом сообщает БелТА.

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Отмечается, что такое заявление Лукашенко сделал, обращаясь к руководству КГБ во время рассмотрения кадровых вопросов в системе госбезопасности.

"Обратите внимание: ситуация остается напряженной. Дата очередной попытки революции – период проведения Конституционного референдума", – сказал Лукашенко, отметив, что их целью будет свержение действующей власти.

Протесты в Беларуси