19-летний парень угрожал депутату Вирастюку – полиция нашла "героя"

Василий Вирастюк позволил полиции устранить угрозу / Коллаж "Сегодня"
Полиция установила личность злоумышленника, который угрожал народному депутату Украины по телефону. Он оперативно был доставлен в отделение полиции по месту жительства и дает показания о причинах своих угроз.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
Статья "угроза убийством"
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что нарушитель находится в городе Николаев. Поэтому эту информацию столичные правоохранители передали коллегам из Николаева, которые доставили его для дачи объяснений в отдел полиции. Злоумышленником оказался уроженец Николаева, 2002 года рождения. Сейчас полицейские выясняют мотивы и обстоятельства этого поступка", – сказано в сообщении полиции.
Полиция открыла уголовное производство по статье "угроза убийством". Решается вопрос о сообщении нарушителю о подозрении. Молодому человеку грозит ограничение свободы до двух лет.
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Имя нардепа
В полиции не сообщают, кто именно из народных депутатов стал жертвой телефонного терроризма. Источники "Интерфакс-Украины" сообщили, что речь идет о народном депутате фракции "Слуга народа", заслуженном мастере спорта Украины и некогда обладателе титула самый сильный человек Украины Василие Вирастюке.
Источник сообщил, что угрожавший имеет проблемы с психическим здоровьем. Это означает, что тюремный срок могут заменить ему на принудительное лечение.
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Новый депутат
- Василий Вирастюк со скандалами и судами смог попасть в Верховную Раду после апрельских довыборов на округе 87 в Ивано-Франковской области.
- В 2004 году Вирастюк выиграл титул "Самый сильный человек мира".
- В 2007 году стал победителем турнира IFSA (ныне не проводится).
- Чемпион Европы 2007 года (Украина, Киев).
- Шесть раз становился сильнейшим человеком Украины (2000—2004, 2007 года).
- В 2008 году выступал в последний раз и из-за накопленных травм был вынужден закончить профессиональную карьеру спортсмена.