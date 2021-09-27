"Усик – наш!" – зачем в России пытаются украсть победу Украины

Заявления в стиле «Усик – русский» - тот случай, когда Москва выдает желаемое за действительное. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBО. И пока весь мир восхищается достижением украинца, в Москве пытаются присвоить чужую славу, заявляя, что Усик – русский. К слову, это не первая попытка похищения Россией украинской истории. Ранее Владимир Путин заявлял, что королева Франции Анна Ярославна, дочь киевского князя Ярослава Мудрого, прабабушка почти 30 французских королей – "русская", а уроженец Полтавщины писатель Николай Гоголь является "патриотом России". Сайт "Сегодня" выяснил, что стоит за нелепыми заявлениями и почему Россия пытается претендовать на очередную победу Украины.

Усик – чемпион

Второй день фотографии Александра Усика публикуются на главных страницах мировых газет и журналов, интернет-СМИ пестрят заголовками с именем украинского боксера, а видео боя транслируют все ведущие телеканалы. Тем временем в России начали публиковать заявления о том, что Александр Усик – русский, и победа боксера, соответственно, победа России.

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Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

"Настоящий русский мужик"

В частности, об этом заявил российский политолог, бывший депутат Госдумы РФ и доверенное лицо президента России Владимира Путина Сергей Марков.

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"Вот такой Александр Усик. Настоящий русский мужик, который побеждает. Первобытная сила в русском мужике побеждает", – заявил он на своей странице в Facebook.

Он также опубликовал фото Усика, отметив, что оно ему напоминает не бокс, а Курскую битву.

Фото Усика напоминает Маркову не бокс, а Курскую битву / Фото: Facebook

"Вот так там наши победили. И казаков, которые сражались за Русь и веру православную", – отметил Марков.

Окружение Кремля также апеллирует к религии, когда пытается навязать мысль о "русском Усике". Об этом "Сегодня" говорит глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков. Эксперт отмечает, что спортивные победы – самый дешевый из эффективных методов пропаганды.

"На спортивных достижениях и героизме государства строят политическую коммуникацию. А наличие чемпионов – престиж страны. Естественно, россияне пытаются представить Усика русским спортсменом", – объясняет "Сегодня" политконсультант.

Бог и флаг

Российский политолог Марков также подчеркнул, что Усик перед боем посетил в Лондоне церковь Успения Богоматери и Всех Святых Московского патриархата.

"Усик сочиняет стихи о Боге. Только перед Богом готов смириться русский мужик – победитель", – написал он.

Сергей Марков: "Только перед Богом готов смириться русский мужик – победитель" / Фото: Facebook

Российскому коллеге возразил политолог Быков.

"В Украине нет Русской православной церкви. Есть Украинская православная церковь, в которую ходит Усик. То, что он посещает церковь Московского патриархата, не имеет никакого значения. Усик выступает под украинским флагом, и после его побед весь мир слышит гимн Украины", – отмечает эксперт.

Русь и Крым

В то же время заявления о том, что Усик – русский, начали массово распространяться в соцсетях.

"Усик – русский", – пишет житель города Орел Сергей Киселев и в доказательство своих слов публикует фотографию футболки с надписью "Русь православная", похожей на ту, которая была на Усике во время вручения чемпионских поясов. Правда, на футболке украинского боксера такой надписи не было.

По мнению политолога Быкова, наименование Русь Россия украла и использует как свою собственность, несмотря на то что имеет к Руси опосредованное отношение.

Чтобы утвердить свою точку зрения о том, что Усик – русский, Киселев добавил фото боксерской перчатки украинца с надписью – Симферополь.

При этом Киселев не показал фото второй перчатки, на которой было написано: Украина.

"Усик – русский из Крыма", – объясняет Киселев, вероятно, забыв, что Крым – это Украина, а захват полуострова Россией осуждает все мировое сообщество.

"Саша Усик – русский чемпион! Полный восторг!" – добавил адвокат из Твери Герман Михайловский.

"Усик – украинский спортсмен, родом из украинского Крыма. Из украинского Симферополя. Об этом он неоднократно заявлял", – парирует Быков.

Сергей Быков: "Усик – украинский спортсмен, родом из украинского Крыма" / Фото: Facebook

Свой среди чужих

К заявлениям россиян подключились и жители "Л/ДНР".

"Победил православный русский парень Усик, а не англосакс. Православный. Русский. Наш", – написала жительница Луганска Марина Маркова.

С ней соглашается сотрудник т. н. Общественной палаты "ЛНР" Александр Проценко.

"Такого, как Усик, даже как врага, и то было бы за что уважать. Поэтому приятно, когда такие люди однозначно не твои враги и определено не такие, как твои враги. А Усик нам больше чем просто не враг. Он, собственно говоря, наш свой среди их чужих", – написал он.

По мнению политологов, многие жители ОРДЛО живут в параллельной реальности, очевидно, пытаясь гордиться героем, который к искусственно созданным псевдореспубликам отношения не имеет. Ведь он родился в украинскому Крыму и живет в Киеве, выступает под флагом Украины.

"Люди, которые такое пишут, встречаются редко. На удивление, многие из них – окружение Кремля. Смотрится это, мягко говоря, убого. Ведь даже сами россияне в недоумении", – говорит Быков.

Идеология Путина и раскол

Глава Украинского института политики Руслан Бортник отмечает: массовые сообщения о "русском Усике" являются продолжением идеологии Путина о том, что в Украине живут русские и "Украина и Россия – один народ". Он также считает активность в соцсетях информационной атакой с целью спровоцировать украинских радикалов и усилить раскол в украинском обществе.

"Курс на усиление кризиса украинского общества. Данные вбросы, по задумке Кремля, должны вызвать у украинских правых эффект собаки Павлова, заставив их снова расшатывать ситуацию на почве национализма", – говорит "Сегодня" Бортник.

Игра с расчетом

Политолог добавляет, что если атаки радикалов на Усика усилятся и вынудят спортсмена покинуть Украину, то Россия сразу же предложит ему гражданство и получит звезду мирового бокса, которой у нее сегодня нет.

"Это технологическая игра с расчетом", – объясняет Бортник.

Руслан Бортник: "Это технологическая игра с расчетом" / Фото: Facebook

Сергей Быков уверен: расчет на то, что Усик переедет жить в Россию и будет выступать под российским флагом, вряд ли реализуем.

"Кто бы что ни говорил, Усик – настоящий патриот, который своими победами прославляет Украину. Уверен, Россия может только мечтать о таком спортсмене. Заявления в стиле "Усик – русский" – тот случай, когда выдают желаемое за действительное", – подытожил политолог.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Александр Усик хотел бы провести реванш с Энтони Джошуа на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Однако, по словам Александра, для него это не принципиально. "Хоть в космосе", – говорит украинец.

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