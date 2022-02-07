Ультиматум России по НАТО: У Джонсона придумали, как успокоить Путина

У Джонсона отметили, что НАТО по своей сути – оборонный альянс и не представляет угрозы / Фото: Коллаж: Сегодня
Премьер-министр Британии Борис Джонсон будет убеждать Россию в том, что НАТО не предоставляет для них угрозы. Об этом сообщил спикер Джонсона, пишет Reuters
По его словам, НАТО это – оборонный альянс и не представляет угрозы, и что любая европейская страна должна иметь право вступить в него.
"Россия выразила озабоченность по поводу возможной агрессии НАТО, но мы ясно дали понять, что эти опасения в корне необоснованны, поскольку НАТО по своей сути является оборонительным альянсом", — сказал представитель Джонсона.
Он добавил, что в этом направлении Великобритания продолжит дипломатическую работу.
"Но мы действительно хотим работать с Россией, чтобы обеспечить дипломатические заверения на этом фронте. Речь не идет о том, чтобы идти на уступки, как заявили премьер-министр и другие западные лидеры, все европейские демократии имеют право вступить в НАТО", – сказал он.
Украина стремится в НАТО
- Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина должна получить ПДЧ в НАТО в 2022 году. Он напомнил, что для получения Плана действий по членству в Альянсе уже проведено достаточно реформ – предоставление его Украине только усилит евроатлантическое пространство.
- Также президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе обратился к НАТО из-за угроз России.
- Кроме того, пресс-секретарь военного ведомства США Джон Кирби заявил, что Россия не имеет права наложить вето на вопрос о вступлении стран в НАТО. По его словам, этот вопрос могут решить только эти государства и сам
Россия боится расширения НАТО
- 12 января состоялись переговоры в рамках Совета Россия – НАТО, на которых обсуждались требования Москвы – отказаться от расширения Альянса и ни в коем случае не принимать туда Украину. Также Кремль требовал дать гарантии, что Запад не будет размещать вооружение и военные базы вблизи России. 10 января состоялись такие же переговоры между США и РФ.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил контрмерами в случае вступления Украины в НАТО. По его словам, это представляет опасность для Москвы.
- Президент РФ Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за пять-десять минут. При этом хозяин Кремля предупредил, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег" Москва будет принимать "адекватные ответные военно-технические меры".
- 26 января посол США в России Джон Салливан передал в МИД РФ письменный ответ Вашингтона на российские предложения о гарантиях безопасности.
- Кроме того, НАТО передал России свой письменный ответ на ультиматум Путина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг добавил, что союзники обозначили три главные позиции, по которым готовы достигать прогресса.