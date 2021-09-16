Украинским предприятиям "кранты", если отменят мораторий на экспорт леса – Ляшко

Ляшко выступил против отмены экспорта леса. Коллаж "Сегодня"

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко прокомментировал возможную отмену моратория на экспорт леса. Об этом он сказал во время посещения деревообрабатывающего предприятия в Черниговской области, откуда включился в эфир телеканала "Украина 24".

Украина до конца года может отменить мораторий на экспорт леса. Однако накануне глава Гослесагентства говорил, мол, ажиотажа от иностранцев не ожидается. По его словам, закон про рынок древесины могут принять уже до конца года.

"Они просто дурят украинцев. В Европе огромный дефицит древесины и там предприятия остановились. Именно поэтому они требуют от Украины снова возобновить варварскую вырубку лесов и вывоза необработанной древесины из Украины, чтобы загрузить свои предприятия", – сказал Ляшко.

Политик напомнил, что Радикальная партия в 2015 году добилась запрета на вывоз из Украины необработанного леса.

"Это (отмена моратория. – Ред.) закончится одним: все предприятия деревообрабатывающей и мебельной промышленности "лягут", им будут "кранты", конец", – подчеркнул он.

Ляшко приехал в Новгород-Северский, что на севере Украины, на деревообрабатывающее предприятие и узнал у сотрудников, как на них может сказаться отмена моратория.

"Руководитель сказал: "Нам будет конец"… Вывоз необработанного леса – это такое же преступление, как и продажа украинской земли. Нам нужно прекратить превращать Украину в сырьевую колонию. Государство, власть должны предложить программу развития (деревообрабатывающих предприятий)", – добавил главный "радикал" страны.

Напомним, Украина, по заявлению Еврокомиссии, должна отменить принятый пять лет назад запрет на экспорт необработанной древесины.

Запрет на экспорт леса-кругляка в ЕС, то есть необработанной древесины, Украина ввела в 2015 году, чтобы остановить нелегальную вырубку лесов. Кроме того, в 2018 году криминализовали контрабанду леса-кругляка и ввели запрет на экспорт топливной древесины.