Украинская делегация прибыла на переговоры с РФ — кто приехал

Украинская сторона прибыла на переговоры / Коллаж "Сегодня"

Украинская делегация прибыла в район украино-белорусской границы для участия в переговорах с представителями Российской Федерации. Об этом сообщили в Офисе президента.

В состав делегации вошли председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

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Ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.

В сети также появилось видео момента прибытия переговорщиков от Украины.

Напомним, ранее Офис президента сообщил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном режиме договорился с президентом Украины Владимиром Зеленским о встрече украинской и российской делегаций на границе, в районе реки Припять. Политики договорились, что переговоры состоятся без предварительных условий.

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Также Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.