Не только Россия. В СНБО рассказали, кто может стоять за кибератакой на Украину

Заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк. Фото: коллаж "Сегодня"
Кибератаку на украинские правительственные сайты, о которой стало известно 14 января, могла совершить хакерская группировка, связанная с белорусской разведкой.
Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Демедюк агентству Reuters.
"Предварительно мы считаем, что к этой атаке может быть причастна группа UNC1151. Повреждение сайтов было лишь прикрытием для более деструктивных действий, которые происходили за кулисами и последствия которых мы ощутим в ближайшее время. UNC1151 – это кибершпионская группировка, связанная со спецслужбами Республики Беларусь", – сказал Демедюк.
Он также предположил, что хакеры использовали Google Translate для перевода своего послания на польский язык.
"Очевидно, что этим примитивным методом им не удалось никого ввести в заблуждение, но все же это свидетельствует о том, что нападавшие играли на вопросе польско-украинских отношений (которые с каждым днем только усиливаются)", – добавил чиновник СНБО.
Прежние атаки UNC1151
Демедюк, который ранее был главой Киберполиции Украины, сказал, что в послужном списке группы UNC1151 есть нападения на Литву, Латвию, Польшу и Украину. Кроме того, киберпреступники распространяли материалы, осуждающие присутствие альянса НАТО в Европе, указал представитель СНБО.
"Вредоносное программное обеспечение, использованное для шифрования некоторых правительственных серверов, по своим характеристикам очень похоже на то, которое использовала группа APT29", – заявил он, имея в виду хакеров, подозреваемых в причастности к взлому Национального комитета Демократической партии перед президентскими выборами в США в 2016 году. Речь идет о группе, известной также как Cozy Bear.
По данным Общей службы разведки и безопасности Нидерландов, за ней стоит Служба внешней разведки России.
Атака хакеров на Украину
- В ночь на 14 января была совершена крупнейшая за четыре года кибератака на Украину. Она "положила" ряд правительственных сайтов, а также портал государственных услуг "Дія".
- Злоумышленники опубликовали на сайтах заявление о масштабной утечке персональных данных украинцев.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что за кибератакой на сайты органов власти Украины стоит Россия. Организаторы нападения, по мнению секретаря СНБО, не достигли поставленной задачи.
- Кроме того, у Путина нагло открестились от кибератак на Украину.