Украина не откажется от НАТО? В МИД объяснили слова Пристайко

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Слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с Россией, вырваны из контекста.

Об этом заявил спикер МИДа Украины Олег Николенко "Сегодня".

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Ключевой вопрос для Украины

"Безусловно ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями", – сказал Николенко.

В то же время, по словам спикера, Вадим Пристайко "справедливо отметил" в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины.

"Но Украина пока не является членом НАТО или иного альянса безопасности. Так что ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности. Безусловно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в Альянс. Но угрозы Украине существуют здесь и сейчас, поэтому поиск ответа на вопросы гарантий становится фундаментальной задачей. При этом ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции Украины", – сказал Олег Николенко.

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