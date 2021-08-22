Украина не должна вести переговоров с сепаратистами – Меркель

Встреча Меркель и Зеленского. Фото Reuters/Gleb Garanich - Офис президента

Проблемы с выполнением "Минских договоренностей" имеют структурный характер, так как Россия является участником этого конфликта.

Об этом по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Поэтому правильно, что Украина отказывается вести переговоры с представителями сепаратистов, и мы крутимся у этой проблемы", – сказала Меркель.

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По ее словам, несмотря на то, что "Минские договоренности" еще не привели к до удовлетворительному состоянию ситуации на Донбассе, уже стало спокойнее.

Она отметила, что "Минские договоренности" должны быть площадкой для переговоров.

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