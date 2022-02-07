Украина может дать особый статус Донбассу: Блинкен назвал условие

Энтони Блинкен сказал о возможности особого статуса для Донбасса / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Украина может быть готова к предоставлению особого статуса Донбассу, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Но это возможно лишь в случае, если будет согласована необходимая последовательность реализации минских соглашений.

"В минских соглашениях говорится об особом статусе Донбасса, и я считаю, что при соответствующей последовательности украинцы будут готовы двигаться вперед", — сказал Блинкен на брифинге после встречи с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

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В то же время общая картина по договоренностям сводится к тому, что все стороны должны продвигаться по большинству своих обязательств, чего не видно со стороны России, отметил госсекретарь США.

"Если Россия серьезно относится к выполнению минских соглашений, я думаю, что она найдет сильного партнера в Украине, Франции и Германии, которые помогут ей возглавить эти усилия", — добавил он.

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Вопрос особого статуса

Россия требует предоставления Донбассу особого статуса с правом вето, которое позволило бы региону блокировать стратегические решения Украины.

Министр иностранный дел Дмитрий Кулеба заявил о невозможности особого статуса Донбасса с таким правом. "Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено в камне! Так что никакого особого статуса, как представляет Россия, никакого права вето не будет", — сказал Кулеба.

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак ранее заявил, что встреча лидеров "Нормандской четверки" возможна только в том случае, если будет согласован правовой статус Донбасса.

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Российская сторона считает, что украинские власти должны обсудить предоставление особого статуса Донбассу напрямую с представителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил о том, что украинская сторона не будет вести прямые переговоры с террористами так называемых "ЛНР" и "ДНР".

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