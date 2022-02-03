Украина и Турция подписали 12 важных документов: подробности

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Украина и Турция подписали 12 межгосударственных соглашений во время визита в Киев Реджепа Эрдогана.

В частности, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр торговли Турции Мехмет Мус подписали соглашение о свободной торговле.

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Подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере молодежной политики.

Главы МИД Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу подписали Меморандум о взаимопонимании насчет технического сотрудничества между Государственной налоговой службой Украины и Администрацией доходов Министерства казначейства и финансов Турции.

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