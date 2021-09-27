Украина хотела разорвать дипотношения с Россией, но помешал один момент

Отношений между странами так по сути нет. Коллаж "Сегодня"

Украина уже рассматривала вариант с разрывом дипломатических отношений с Россией, а первые реальные звоночки были еще в 2017 году. Однако ни одна страна не согласилась обеспечить интересы украинцев на территории РФ, поэтому Киев не мог себе позволить оставить наших граждан один на один с агрессором.

Об этом рассказал в эфире телеканала Дом заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

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Он считает, что такое решение нужно было принимать еще в 2014 году, когда Россия напала на Украину. При этом дипломат отмечает, что в России на тот момент находились миллионы украинцев, а после начала войны их стало там еще больше, поэтому там необходимы были наши посольства и консульства.

"Особенно в 2014-2015 годы, боевые действия и взятие в плен наших бойцов на фронте. В те дни наше консульство в Ростове-на-Дону, другие наши учреждения в России работали фактически 24/7 для того, чтобы помогать нашим гражданам. Помогали с лечением, с контактами с родными и прочим. Это и страшная работа", – рассказал Боднар.

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Замминистра подтвердил, что Украина рассматривала вариант разрыва дипотношений и даже искала страны, которые могли бы помогать украинцам в РФ.

"Мы проводили "зондирование" позиций, ни одна из стран, которая представлена ​​в Москве, не согласилась представлять наши интересы, учитывая такое количество работы, которую нужно было бы делать, чтобы обеспечить интересы наших граждан... Возьмем, к примеру, Грузию, которая разорвала дипломатические отношения с РФ после войны 2008 года, ее интересы представляет Швейцария. И если посчитать количество граждан Грузии и Украины, то это очень большая разница", – пояснил он.

Боднар добавил, что сейчас украинская дипломатия концентрируется на консульской работе, поскольку на территории агрессора много не только простых украинцев, но и политзаключенных, которые удерживаются Россией и на оккупированных территориях.

"То есть консулы обеспечивают наших граждан документами, посещают в тюрьмах, а их там сидит несколько тысяч, и плюс – политические заложники Кремля из Крыма, это представление наших интересов в судах, в других учреждениях. То есть это практическое измерение победило эмоциональный наплыв, чтобы разорвать эти отношения", – резюмировал дипломат.

Разрыв дипотношений с Россией

Истерия вокруг этого вопроса завертелась в 2017 году, когда в российских СМИ появилась информация, что на тот момент нардеп Иван Винник якобы внес поправки в законопроект о реинтеграции Донбасса, которые предполагали разрыв дипотношений со страной-агрессором.

Сам же Винник объяснял, что не вносил таких правок, но уточнил, что Кабмин должен был привести украинское законодательство, наше правоотношение и дипломатические отношения со страной-агрессором (Россией. – Ред.) к практике международного права и его применения, а именно – разрыва дипломатических отношений.

В свою очередь в МИД РФ объяснили, что Украине лучше не расторгать дипотношения с Россией. В Москве надавили на слабое место – напомнили Киеву о большом количестве украинцев в РФ, мол, тогда ими некому будет заниматься.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук называл условие для разрыва дипотношений с Россией. По его словам, многие страны Европы выгоняют российских дипломатов, а Киев мог бы полностью прекратить контакты с Москвой.