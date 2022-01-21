Украина хочет выгнать россиян из ПАСЕ – нардеп озвучил план

Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы намерена обжаловать полномочия делегации России.

Об этом сообщил в Twitter народный депутат от "Европейской солидарности", член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

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"Делегация Украины в ПАСЕ вместе с коллегами из других стран намерена обжаловать полномочия российской делегации! В понедельник мы начнем процедуру и, скорее всего, в среду или четверг будет голосование. Петруша Толстой (глава делегации РФ – ред.), приготовься там и памперсы не забудь", – написал Гончаренко.

Также нардеп от "Европейской солидарности" рассказал DW, что полномочия делегации Госдумы РФ будут обжаловать "на существенных основаниях". Согласно процедуре ПАСЕ, такими основаниями считается нарушение статьи 3 устава Совета Европы. В ней говорится, что каждое государство-член организации "обязательно должно признавать принцип верховенства права" и гарантировать основные права человека всем лицам, "которые находятся под его юрисдикцией".

"Мы пока работаем над окончательной формулировкой", – уточнил Гончаренко.

Для обжалования полномочий "на существенных основаниях" необходимо, чтобы в зале во время голосования за ратификацию полномочий эту инициативу поддержали по меньшей мере 30 депутатов из пяти национальных делегаций.

"Я уверен, что мы соберем это количество и что обжаловать полномочия делегации РФ нам удастся", – подчеркнул он.

Если это произойдет, то вопрос будет направлен в соответствующий комитет ПАСЕ, который подготовит доклад и резолюцию с рекомендациями Ассамблеи ратифицировать или не ратифицировать полномочия делегации РФ. Этот доклад вынесут на всеобщее голосование в сессионном зале.

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Делегация РФ в ПАСЕ. Фото: facebook.com/RusMissionCoE/?ref=page_internal

Россия подготовила список членов делегации в ПАСЕ

Как стало известно DW из собственных источников в секретариате ПАСЕ, руководство Госдумы РФ уже направило на имя президента Ассамблеи официальное письмо со списком членов новой делегации, которым предоставляет официальные полномочия представлять Россию. Только после подтверждения этих полномочий в ПАСЕ у российской делегации будет право на участие в работе сессии. Возглавляет российскую делегацию в ПАСЕ вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, известный своей антиукраинской позицией.

Среди вопросов, вынесенных на рассмотрение Ассамблеи, резолюция "Отравление Алексея Навального", "Борьба с ростом ненависти к представителям ЛГБТ-сообщества в Европе", "Прогресс мониторинговой процедуры ассамблеи" и другие. В первый день сессии депутаты могут одобрить темой текущих дебатов дискуссию "Недавние вызовы безопасности в Европе: какова роль Совета Европы?"

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Как Украина добивается санкций против России в ПАСЕ

В 2021 году на зимней сессии полномочия делегации РФ уже были обжалованы, однако мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия в полном объеме, мотивируя это необходимостью продолжать диалог с Россией. Эту резолюцию в ходе голосования поддержало большинство депутатов Ассамблеи.

После событий 2014 года в Украине в ПАСЕ были введены санкции против России. Они несколько раз продлевались из-за того, что Кремль не выполнил ни одной резолюции по Крыму и Донбассу. В знак протеста российские депутаты отказались участвовать в сессиях ПАСЕ. Чтобы вернуть Россию, летом 2019 года Ассамблея внесла изменения в свою процедуру, отменив возможность введения строгих санкций против национальных делегаций.

В ПАСЕ объяснили, почему нужно было вернуть Россию в Ассамблею: ограничительные меры в отношении Москвы были не эффективны и нужно разработать новый механизм, который бы изменил ситуацию.