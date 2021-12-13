Украина должна вступить в НАТО, чтобы прервать порочный круг с Россией, – Яценюк

Яценюк не верит в демократию России / Фото: Коллаж: Сегодня

Для того чтобы политика России в отношении Украины изменилась и прекратились попытки восстановить Советский Союз, необходимо сделать то, что сделали страны Балтии – стать членами ЕС и НАТО. Поэтому это и есть историческая миссия Украины. Об этом рассказал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Реальная политика" с Евгением Киселевым на телеканале "Украина 24".

Даже если Путина не будет в Кремле, отметил Арсений Яценюк, "Россия не изменится": "История показывает, что Россия всегда вела одну политику по отношению к Украине – порабощение и захват".

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По его словам, вместо Путина придет другой Путин. Он может быть другого роста, другого вида, но помыслы и действия его будут такими же.

"К сожалению, я не верю в демократическую Россию. Их намерения были, есть и будут одинаковы. То ли это Путин, то ли это будет другой человек. Или это одни фээсбэшник или придут другие фээсбэшники – российская политика по отношению к Украине не изменится", – сказал он.

Для того, чтобы эта политика изменилась, подчеркнул Арсений Яценюк, "нужно прервать этот порочный круг и один раз и навсегда сделать то, что сделали страны Балтии": "Как только они стали членами Европейского Союза и НАТО – точка, все, история восстановления Советского Союза завершилась. Поэтому как только Украина станет членом Европейского Союза и НАТО, мы сразу попадаем под статью 5 Вашингтонского соглашения, где иностранные войска наших партнеров по НАТО будут защищать Украину, поэтому это и существуют историческая миссия Украины".

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