Убытки от оккупации Крыма составили $100 млрд. Но это не единственная проблема – Шмыгаль

Оккупация Крыма - проблема не только Украины. Коллаж "Сегодня"

Потенциальные убытки от оккупации Крыма Россией превышают $100 млрд. В эту сумму входят утраченные природные ресурсы, активы государства, промышленность, а также негативные последствия для людей, страдающих от политики страны-агрессора.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время "Крымской платформы".

Глава правительства отметил также ухудшение экологии на полуострове в результате его оккупации. По его словам, из-за политики милитаризации и выкачивания ресурсов полуостров находится на грани экологической катастрофы.

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"Вопросы экологии – это вопросы безопасной жизни украинцев на полуострове и в целом экологических проблем для всего Черноморского региона. Дом миллионов украинцев превращается фактически в военную базу и режимный оккупационный объект. Это еще раз свидетельствует о глобальности проблемы и угрозу не только для Украины, но и для наших европейских соседей", – сказал он.

Что такое Крымская платформа?

Летом 2020 года президент Украины Владимир Зеленский начал искать формат переговорной площадки по деоккупации полуострова. В итоге МИД разработал концепцию Крымской платформы.

Украинский МИД во время каждой международной встречи начал приглашать страны присоединиться к платформе. У нее пять приоритетов:

Безопасность, включительно со свободой мореходства. Обеспечение эффективности санкций против РФ. Защита прав человека и международного гуманитарного права. Защита образовательных, культурных и религиозных прав. Преодоление негативного влияния оккупации Крыма на экономику и окружающую среду.

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