У СНБО будут проблемы из-за закона об олигархах? Данилов ответил на слова Разумкова

Алексей Данилов отреагировал на слова Разумкова. Коллаж: "Сегодня"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не видит проблемы с возможным конфликтом интересов в самом СНБО из-за закона об олигархах, о чем заявлял спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Об этом он сказал в интервью "Сегодня".

Конфликт интересов заключается в том, что олигархи могут оказывать влияние на членов Совбеза и тогда появляется вопрос – а должен ли Совбез в таком случае вести реестр олигархов.

"Если он считает, что кого-то из членов Совбеза могут коррумпировать, по его мнению, олигархи, тогда надо указывать, кто к этому склонен из 23 членов Совета безопасности и обороны, и может поддаться искушению. Как? Так, как поддавались и поддаются депутаты ВР, принимая важные законы, иногда законы, которые являются противоречивыми с точки зрения многих вещей. Влияние олигархов на ВР является очень большим. Мы можем видеть это по принимаемым законам. Это надо прекращать", – сказал секретарь СНБО.

Данилов признает, что влияние олигархов на законодательную власть существует, к сожалению, и считает это угрозой. Но в новом законе об олигархах будут большие ограничения, чтобы не было влияния на, например, принятие "нужных" законов.

"Если вы общаетесь с олигархами и имеете соответствующую должность – вы должны это сообщить. Если представители олигарха с вами общаются, а вы должностное лицо – вы должны об этом сообщить. Что касается реестра олигархов… Не мы определяем, но в проекте закона есть толкование: это должно быть решение СНБО, для этого должны быть основания. Должны быть соответствующие документы … Рада будет принимать решение, кому вести этот реестр. Может, это будет аппарат СНБО, может другая институция. Но президент считает, что Совбез должен этим заниматься, как орган, координирующий действия в этой сфере", – подчеркнул он.

Кого могут признать олигархом

Олигархом определяется человек, который:

участвует в политической жизни;

имеет значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, в день вступления в силу настоящего Закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;

стоимость его активов (и лиц, бенефициаром которых он является) превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (на сегодняшний день это 2 млрд 379 млн грн);

если человек отвечает хотя бы двум указанным критериям – он попадает в реестр олигархов.

Как сообщали новости "Сегодня", 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).

В "Слуге народа" рассказывали, что пять депутатов Рады могут признать олигархами.