У Путина грозятся наказать YouTube из-за удаленных телеканалов

Дмитрий Песков прокомментировал удаление YouTube немецких каналов RT. Фото: коллаж "Сегодня"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что YouTube могут принудить к исполнению российских законов, если контрольные органы найдут нарушения в действиях платформы, которая удалила два пропагандистских канала.

Об этом сообщает ТААС.

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"Безусловно, есть признаки того, что нарушены законы РФ. Нарушены весьма грубо, потому что, конечно, это сопряжено и с цензурой, и с препятствованием распространению информации СМИ и так далее", – сказал представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что в Кремле исходят из того, что российские надзорные ведомства вправе требовать исполнения своего законодательства от компаний и в других странах, если те также работают на территории РФ.

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О ситуации вокруг RT

После общенациональных выборов в Германии видеохостинг YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT (ранее – Russia Today). Речь идет о RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Объяснили такой шаг распространением ложной информации о коронавирусе.

А вот главный редактор российского пропагандистского канала Маргарита Симоньян считает, что это было сделано из-за критики телеканалами избирательного процесса в ФРГ.

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