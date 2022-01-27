Турция предложила решить вопрос Донбасса в Стамбуле – заявление

Турция хочет помочь в решении проблемы с Донбассом. Коллаж "Сегодня"

Спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине Микко Киннунен сообщил о желании Турции помочь с местом проведения переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу. По его словам, Стамбул готов принять участников, если будет достигнут консенсус.

Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ.

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"Турция предварительно предложила Стамбул в качестве потенциального места проведения заседаний ТКГ при условии достижения консенсуса. Я проинформировал участников дискуссий об этой возможности вернуться к личным встречам", — заявил Микко Киннунен.

В ОБСЕ также подчеркнули важность личных встреч представителей Украины и России. В заявлении указано, что Стамбул как площадка для переговоров поможет повысить качество и конфиденциальность переговоров.

Напомним, что с весны 2021 года Трехсторонняя контактная группа ведет переговоры по Донбассу в онлайн-формате. В частности это произошло из-за пандемии COVID-19. Однако официальный Киев предложил участникам все же сменить Минск как площадку для встреч. Одна из причин – влияние Кремля на белорусские власти.

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Турция хочет провести переговоры

Ранее Турция неоднократно заявляла о готовности стать посредником в переговорах между Россией и Украиной.