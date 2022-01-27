Турция предложила решить вопрос Донбасса в Стамбуле – заявление

Турция хочет помочь в решении проблемы с Донбассом. Коллаж "Сегодня"
Спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине Микко Киннунен сообщил о желании Турции помочь с местом проведения переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу. По его словам, Стамбул готов принять участников, если будет достигнут консенсус.
Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ.
"Турция предварительно предложила Стамбул в качестве потенциального места проведения заседаний ТКГ при условии достижения консенсуса. Я проинформировал участников дискуссий об этой возможности вернуться к личным встречам", — заявил Микко Киннунен.
В ОБСЕ также подчеркнули важность личных встреч представителей Украины и России. В заявлении указано, что Стамбул как площадка для переговоров поможет повысить качество и конфиденциальность переговоров.
Напомним, что с весны 2021 года Трехсторонняя контактная группа ведет переговоры по Донбассу в онлайн-формате. В частности это произошло из-за пандемии COVID-19. Однако официальный Киев предложил участникам все же сменить Минск как площадку для встреч. Одна из причин – влияние Кремля на белорусские власти.
Турция хочет провести переговоры
Ранее Турция неоднократно заявляла о готовности стать посредником в переговорах между Россией и Украиной.
- В частности, 20 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать у себя в стране встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина с глазу на глаз. Он считает, что такая встреча — это главная надежда на то, чтобы убрать "атмосферу войны".
- 26 ноября 2021 года Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что готов стать посредником в урегулировании конфликта между Украиной и Россией.
- Глава Турции уверен, что вторжение российских войск на территорию Украины маловероятно. По его мнению, Россия и Украина не решатся на открытое военное противостояние друг с другом.
- Добавим, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет с визитом в Украину 3 февраля.