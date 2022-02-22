Тупик имени Путина. Как Россия запуталась в границах "ЛДНР"

Путин мог умышленно не указать в документах границы «ЛДНР». Фото: коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с марионеточными образованиями.

Вместе с тем возник вопрос, в каких границах признаны Кремлем так называемые республики, так как это не было обозначено в документах Москвы. Какое же решение приняли в РФ и почему Кремль выдержал паузу, дав ответ лишь на следующий день после заявления президента РФ?

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Признание "ЛДНР" без границ

Вечером 21 февраля президент РФ Владимир Путин шокировал мир, заявив, что Россия признает суверенитет так называемых "Луганской и Донецкой народных республик". При этом ни в официальном обращении Путина, ни в подписанных сторонами документах не было ни слова о границах этих "государств".

Владимир Путин подписал указы о признании независимости "ЛНР" и "ДНР", а также соглашения о дружбе и взаимопомощи / Фото: kremlin.ru

Согласно "конституциям" фейковых ЛНР" и "ДНР", границами "республик" являются административные границы Донецкой и Луганской областей, часть которых остаются под контролем Киева. Таким образом, признание Россией суверенитета ОРДЛО могло означать, что РФ потребует от Украины покинуть территории Луганской и Донецкой областей или же попробует отобрать их военной силой.

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Об этом не забыл напомнить так называемый вице-спикер "парламента" "ЛНР" Дмитрий Хорошилов.

"В рамках законодательства наших республик есть законы о госгранице, которые говорят четко о том, что территория "Луганской народной республики" – это территория бывшей Луганской области. Есть наша территория, оккупированная украинскими войсками. Я думаю, что мы должны призвать Украину отвести войска добровольно", – сказал Хорошилов, добавив, что в противном случае марионеточные власти примут решение о "защите территориальной целостности" "ЛНР".

Дмитрий Хорошилов: "Территория "ЛНР" – это территория бывшей Луганской области. Фото: скриншот

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Утром 22 февраля журналисты обратились за разъяснениями к российским чиновникам и получили абсолютно противоположные ответы, свидетельствующие о том, что либо в Кремле не было четкой позиции по этому вопросу и понадобилось время, чтобы что-то решить, либо же Москва действовала по утвержденному плану и умышленно вносила сумятицу и путала следы.

У Путина хотят и Мариуполь

Первый замглавы комитета Госдумы РФ по международным делам Вячеслав Никонов не исключал, что Россия определит территории фейковых "ЛНР" и "ДНР" в административных границах Луганской и Донецкой областей.

"В таком случае со стороны России может быть высказана настоятельная просьба покинуть эти границы украинскими войсками. И тогда у них будет на самом деле очень нелегкий выбор", – сказал он.

Вячеслав Никонов: "Со стороны России может быть высказана настоятельная просьба покинуть эти границы украинским войскам" / Фото: сайт Госдумы РФ

С ним согласился глава МВД России Владимир Колокольцев.

"Необходимо признавать "ЛДНР" в тех административных субъектах, в которых эти "республики" находились до оккупации Вооруженными силами Украины. Именно от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами", – сказал он.

Владимир Колокольцев: "Необходимо признать "ЛДНР" от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами. Фото: пресс-служба МВД РФ

Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников якобы сначала заявил журналистам о том, что границы "ЛДНР" должны включать в себя всю Луганскую и Донецкую области, но позже это опроверг, назвав информацию СМИ уткой.

"Соглашение не уточняет границ. Не знаю, кто запустил эту утку, что мы будем признавать "ДНР" и "ЛНР" в границах Донецкой и Луганской областей. Это не право России – уточнять чужие границы. В соглашении говорится о конкретных вещах в области дружбы, сотрудничества, безопасности и взаимной помощи. Все остальное – это вопросы уже совсем не для России, а, конечно, "ДНР" и "ЛНР", – сказал он.

Леонид Калашников сначала заявил о том, что границы "ЛДНР" должны включать в себя всю Луганскую и Донецкую области, но позже это опроверг. Фото: скриншот

В свою очередь замглавы комитета верхней палаты Госдумы по международным делам Андрей Климов заявил, что Россия признает "ЛДНР" в границах, которые установлены сейчас.

"Речь идет, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах. Все остальное находится за рамками юридических действий", – сказал сенатор.

Андрей Климов заявил, что Россия признает "ЛДНР" в границах, которые установлены сейчас. Фото: er.ru

МИД РФ дал ответ, но вопросы остались

Точку в данном вопросе поставил МИД России.

"Москва признает "ЛНР" и "ДНР" в тех границах, в рамках которых руководство "республик" осуществляет свои полномочия", – заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко во вторник, 22 февраля.

Андрей Руденко: "Москва признает "ЛНР" и "ДНР" в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия" / Фото: МИД России

Но действительно ли в вопросе поставлена точка? Украинские политологи уверены, что это больше похоже на многоточие.

Почему границы "республик" не обозначили сразу

Политолог Игорь Рейтерович считает, что Россия умышленно не указала в документах границы "ЛДНР".

"Указы Путина и договор с ОРДЛО составлены довольно размыто. Границы территорий были специально не указаны, чтобы этот вопрос попал в информационное пространство. Это как бы намек Западу, что Россия оставляет пространство для маневров в будущих переговорах", – объясняет "Сегодня" Рейтерович.

С ним соглашается политолог Игорь Петренко.

"Вопрос границ "ЛДНР" в любой момент может стать предметом торга России с Украиной, США и Европой", – говорит он.

Игорь Рейтерович: "Россия оставляет пространство для маневров в будущих переговорах". Фото: скриншот

Таким образом, по словам экспертов, Россия сможет вынуждать своих оппонентов идти на уступки, в том числе в вопросах нерасширения НАТО на восток или снижения санкционного давления.

"Пока границы "ЛДНР" будут находиться в том состоянии, в котором они существуют в данное время. Но в любой момент Россия сможет вспомнить о "конституциях" "ЛНР" и "ДНР" и начать шантажировать Запад, угрожая продолжением наступления на украинские территории", – говорит Рейтерович.

Игорь Петренко также считает, что вопрос границ "ЛДНР" – это "мина замедленного действия".

"ОРДЛО продолжает оставаться горячей точкой со взрывоопасным потенциалом. Решением о признании границ Россия пытается на время заморозить конфликт, тем самым выторговав более-менее лояльные санкции Запада. Но этот вопрос всегда можно актуализировать в случае необходимости получения новых рычагов давления на Украину и ее западных партнеров", – сказал Петренко.

Игорь Петренко: "Вопрос границ всегда можно актуализировать в случае необходимости" / Фото: Facebook

Что говорят российские юристы о "признании "ЛДНР"

Российский адвокат Калой Ахильгов пояснил, как признание Путиным фейковых "ДНР" и "ЛНР" отразится в юридическом пространстве.

"Поскольку РФ – единственная страна, которая признает эти образования, то юридически это квалифицируется как "индивидуальное признание", – объясняет адвокат.

Однако, отмечает юрист, признание "ЛДНР" является нарушением международного права, так как, исходя из его принципов, не могут быть признаны государства:

образовавшиеся в процессе прихода к власти меньшинства, проводящего ту или иную запрещенную политику;

образованные в ходе агрессии или оккупации территории другого государства.

"Последнее как раз наш случай", – подытожил Ахильгов.

Калой Ахильгов: "Признание Россией "ЛДНР" соответствует юридичиским нормам, но также является является нарушением международного права". Фото: скриншот

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

Также мы информировали, что президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины, комментируя ситуацию с признанием Россией "ЛДНР".