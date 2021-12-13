Тупицкий не заметил санкции США против себя: объясняем, где искать

Бывший судья Конституционного Суда Александр Тупицкий заявил, что против него правительство США не вводило никаких санкций.

Об этом Александр Тупицкий рассказал изданию "Українськи Новини".

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Запутался в списках

"Никаких санкций против меня нет", – сообщил Тупицкий журналистам и уточнил, что на сайте Минфина США его фамилии нет в санкционных списках.

Дело в том, что против Александра Тупицкого, как фигуранта резонансного коррупционного дела, и его жены пока лишь введены визовые санкции. За лишение американских виз отвечает Государственный департамент США. Поэтому и санкционный список с фамилией бывшего судьи опубликован на сайте Госдепартамента США.

Сегодня там ничего не изменилось – фамилия бывшего судьи Конституционного Суда Александра Тупицкого и его супруги Ольги Тупицкой по-прежнему значатся в конце санкционного списка, опубликованного 9 декабря 2021 года. В данный список попали те, кому с этой даты запрещен въезд в США.

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Дела Тупицкого