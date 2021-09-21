Трускавец-2? "Слуг народа" cобирают на выездную встречу с Зеленским

Зеленский соберет "Слуг народа" на выездной съезд. Фото: коллаж "Сегодня"

С 30 сентября по 2 октября состоится выездной съезд партии "Слуга народа" с участим президента Украины Владимира Зеленского. Об этом "Сегодня" рассказал народный депутат одноименной фракции Алексей Устенко.

"Говорили, что это будет "Трускавец-2". Но это не так. Насколько мне известно, съезд не будет проходить в Трускавце и, возможно, (будет) вообще не в Карпатах. Точное место пока неизвестно", – сказал нам депутат.

По его словам, на съезде будет обсуждаться будущее партии и фракции.

"Через 2 года будут новые выборы, которые пройдут по новой системе. Списков таких, которые были на прошлых выборах, уже не будет. Будут новые, в том числе региональные. Будем это обсуждать. Также будем решать, как выстраивать новые партийные штабы и офисы", – говорит Устенко.

Алексей Устенко: "На съезде будет обсуждаться будущее партии и фракции" / Фото: Facebook

Кроме того, по его словам, на съезде обсудят законопроекты, за которые депутаты в Раде не проголосовали, а также партийные обещания, которые пока не выполнены.

"Учитывая плотный график президента и большое количество работы у депутатов, съезд не затянется более чем на 2-3 дня", – говорит Устенко.

Он также добавил, что съезд партии должен был пройти еще в конце июля, но был перенесен на конец сентября.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура подтвердил "Сегодня", что съезд партии пройдет в конце текущего месяца.

"Выездная встреча с президентом действительно намечается. Вполне логично, что съезд пропрезидентской партии пройдет с президентом. Место пока назвать не могу", – сказал нам депутат.

Александр Качура: "Логично, что съезд пропрезидентской партии пройдет с президентом" / Фото: Facebook

Еще один нардеп от "Слуги народа", который попросил не называть его имени, сообщил нам, что глава фракции Давид Арахамия просил депутатов ничего не планировать на период с 30 сентября по 3 октября.

"Связано ли это со съездом – не могу сказать", – добавил депутат.

В свою очередь пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук рассказала "Сегодня", что не владеет информацией о съезде.

"Мы видим это сообщение, которое не имеет ссылок на официальные источники, активно обсуждают в СМИ. Но пока ни во фракции, ни в партии нет информации по этому поводу. В официальном чате фракции по этому вопросу никакого сообщения не было. О событиях с участием народных депутатов и представителей партии "Слуга народа" мы информируем общественность на регулярной основе", – сказала нам Палийчук.

Юлия Палийчук: "Ни во фракции, ни в партии нет информации по этому поводу" / Фото: Facebook

Напомним, в июле 2019 года "слуги народа" приезжали в Трускавец на обучение.

На недельный курс тогда прибыли 246 человек.