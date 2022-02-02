Трухин в "Слуге народа" занимается зарплатами в конвертах – эксклюзив Мусаевой

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Народный депутат Александр Трухин занимается неофициальными бюджетными вопросами фракции "Слуга народа".

Об этом заявила в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" журналистка, главред "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

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"По нашим данным, а также данным "Украинской правды" в политических кругах, нардеп Трухин занимается неофициальными бюджетными вопросами фракции "Слуга народа", т.е. заработными платами в конвертах", – заявила она.

Вопросы к нардепу

Также она ответила на вопрос, предназначались ли 150 тыс. в машине Трухина для "слуг народа".

"Я этого не исключаю – утверждать это также не могу. Мне кажется, что все уже прокомментировали это дело, кроме самого Александра Трухина. Он с утра молчит", – сказала Севгиль Мусаева.

Севгиль Мусаева. / Фото: Украинская Википедия/FB

По ее словам, к депутату есть вопросы:

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"Уже мы видели комментарий Венедиктовой (Генеральный прокурор Ирина Венедиктова – прим. ред.), МВС, бывшего руководителя МВС, даже президент уже прокомментировал. Трухин молчит. У меня к нему вопросы: что это были за 150 тыс., которые он вез из Полтавы в Киев? И для кого эти деньги предназначались? И почему их нет тогда в декларации, которую он подавал? Мы видим спортивную сумку, которая есть в багажнике автомобиля, в котором он (Трухин – прим. ред.) был за рулем, что он опровергает. Т.е. сумка спортивная в багажнике Audi, которая разбилась и привела к ДТП, была".

Напомним, журналист Евгений Плинский написал, что в истории с народным депутатом Александром Трухиным теряется из поля зрения ключевой момент.

"Момент спортивной сумки со 150 000 (чего-то там). Откуда она взялась? И если Трухин уверен, что там четко 150к, то значит она или его, либо он ее куда-то вез", – отметил он.

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