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Третий год Зеленского и кто берет взятки в Раде: "Свобода слова Савика Шустера"

Сергей Мартынец
17 декабря, 15:48
Гости программы также поговорят о том, как у нас со свободой слова в Украине спустя 30 лет после распада СССР

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят третий год Владимира Зеленского на посту президента и как изменилась страна при нем.

Гости студии также планируют обсудить зарплаты депутатов "в конвертах", и кто получает по 20 000 долларов в месяц.

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Кроме того, политики и эксперты поговорят о свободе слова в Украине спустя 30 лет после распада СССР.

Гостями студии станет:

  • руководитель Офиса Президента Украины (2019–2020) Андрей Богдан;
  • председатель Верховной Рады Украины (2019 – 7 октября 2021), народный депутат, внефракционный Дмитрий Разумков;
  • премьер-министр Украины (2007–2010), лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко;
  • премьер-министр Украины (2014–2016), лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк;
  • премьер-министр Украины (2016–2019), лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман;
  • премьер-министр Украины (2019–2020) Алексей Гончарук;
  • сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко;
  • глава партии "Сила и Честь", глава СБУ (2003–2005) Игорь Смешко;
  • один из основателей Народного движения на Донбассе Илья Шутов;
  • депутат Верховной Рады Украины шести созывов, диссидент, основатель газеты "Голос Карпат" Ярослав Кендзер;
  • организатор печати самиздата из всех республик СССР Пятрас Вайтекунас;
  • сотрудник редакции газеты "Набат" Алексей Алмазов;
  • советский диссидент Александр Подрабинек.