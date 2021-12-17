Третий год Зеленского и кто берет взятки в Раде: "Свобода слова Савика Шустера"

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят третий год Владимира Зеленского на посту президента и как изменилась страна при нем.
Гости студии также планируют обсудить зарплаты депутатов "в конвертах", и кто получает по 20 000 долларов в месяц.
Кроме того, политики и эксперты поговорят о свободе слова в Украине спустя 30 лет после распада СССР.
Гостями студии станет:
- руководитель Офиса Президента Украины (2019–2020) Андрей Богдан;
- председатель Верховной Рады Украины (2019 – 7 октября 2021), народный депутат, внефракционный Дмитрий Разумков;
- премьер-министр Украины (2007–2010), лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко;
- премьер-министр Украины (2014–2016), лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк;
- премьер-министр Украины (2016–2019), лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман;
- премьер-министр Украины (2019–2020) Алексей Гончарук;
- сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко;
- глава партии "Сила и Честь", глава СБУ (2003–2005) Игорь Смешко;
- один из основателей Народного движения на Донбассе Илья Шутов;
- депутат Верховной Рады Украины шести созывов, диссидент, основатель газеты "Голос Карпат" Ярослав Кендзер;
- организатор печати самиздата из всех республик СССР Пятрас Вайтекунас;
- сотрудник редакции газеты "Набат" Алексей Алмазов;
- советский диссидент Александр Подрабинек.