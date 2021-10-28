Требуют вернуть кума Путина: Россия в ТКГ заблокировала обмен пленными

Россия требует заменить Третьякову Медведчуком в ТКГ / Фото: kremlin.ru

Российская сторона потребовала от Украины убрать из состава делегации в Трехсторонней контактной группе Галину Третьякову и заменить ее на нардепа от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, который сейчас находится под домашним арестом.

Об этом сообщил представитель украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш на своей странице в Facebook по итогам заседания, которое состоялось в среду, 27 октября. По его словам, российская сторона снова фактически заблокировала все вопросы гуманитарной подгруппы.

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"Хотят иметь дело только с кумом Путина. Озвучивалась даже идея в одностороннем порядке отдать трех женщин Украине, но только "в лице Медведчука". Украина в лице кума Путина – это интересный образ", – написал он.

Гармаш подчеркнул, что Украина на такие условия не будет давать согласия.

"Конечно, никто не будет диктовать Украине, кого ей включать в состав своей делегации. Тем более странно, когда это пытаются делать люди, которые вообще официально никого не представляют в ТКГ. Даже Россия стесняется выдать официальную ноту на их участие в переговорах", – сказал он.

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По его словам, российская сторона намеренно выдвигает абсурдные требования, чтобы заблокировать работу подгруппы.

"На самом деле они уже просто не могут придумать вразумительных причин, объясняющих невыполнение решений "Нормандской четверки" об обмене пленными и открытии КПВВ в Счастье и Золотом. Поэтому выдвигают абсолютно абсурдные, изначально невыполнимые требования, чтобы заблокировать работу подгруппы", – говориться в сообщении.

Дело Медведчука

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему обвинений:

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покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);

передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);

антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ).

20 октября в отношении Виктора Медведчука, который сейчас находится под домашним арестом в ожидании суда за государственную измену, начато еще одно расследование. Оно ведется в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).