Тищенко удалил видео с пенсионером, который ел хлеб с мемориала Голодомора

Пенсионер, которого не заметил Тищенко, находился слева от нардепа / Коллаж "Сегодня"

Недолго провисело видео крестящегося народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко возле Мемориала жертвам Голодомора-геноцида в Киеве, где он оказался рядом с пенсионером, отломившим кусочек хлеба, оставленного кем-то на обелиске.

Вчера вечером это видео было на странице Тищенко в Instagram, а сегодня его уже нет, сообщают СМИ. Правда, ряд информационных порталов, успели перенести на свои ресурсы данное видео.

Реклама

Также журналистам "Сегодня" удалось сняли момент, когда Тищенко оказался на одном кадре со старичком.

Комментариев, почему "слуга" удалил это видео, на данный момент нет.

Реклама