Тищенко приписали новый ляп: "Христос воскрес на Рождество!" – фото

Николай Тищенко. Фото: коллаж "Сегодня"

В Cети и СМИ появились сообщения о том, что народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко поздравил всех с Пасхой на Рождество. В качестве доказательства они публикуют два скриншота с постами на Facebook.

Однако, на странице у Тищенко только одна версия – правильная.

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Тищенко поздравляет с Пасхой. Фото: скриншот

Тищенко поздравляет с Рождеством. Фото: скриншот

Сообщается, что нардеп удалил пост, заметив ошибку, а затем написал новый. Так как Тищенко не оставил в Facebook никаких следов, эту информацию нельзя проверить.

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Но учитывая, что нардеп ранее уже допускал оговорки и опечатки, например называл Международный день памяти о чернобыльской катастрофе – праздником, новый ляп показался действительно правдоподобным.

Опровержения от Тищенко на этот счет не было. Мы, к сожалению, никогда не узнаем, реальная это ситуация или фейк, но это не помешало СМИ, Telegram-каналам и блогерам в соцсетях в очередной раз высмеять Тищенко.

Конфузы Тищенко