Талибы обвинили США в нарушении суверенитета "Исламского эмирата Афганистан"

У талибов на "вооружении" брошенная американская военная техника / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Представители движения "Талибан", которые захватили в августе власть, обвинили США в том, что американские беспилотники незаконно вторглись в воздушное пространство Афганистана.
Об этом в своем Twitter сообщает представитель боевиков Забихулла Муджахид.
"США нарушили суверенитет "Исламского эмирата Афганистан", а также нормы международного права, направив свои беспилотники в наше воздушное пространство... Подобные инциденты должны пресекаться. Призываем США придерживаться Дохийских соглашений. В противном случае это чревато последствиями", — говорится в сообщении.
Жизнь при "Талибане"
- 13 августа 2021 года талибы вошли в Кабул. После непродолжительных переговоров из страны улетел президент Ашраф Гани.
- Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.
- В конце августа представители "Талибана" заверяли, что ведут переговоры по созданию инклюзивного правительства республики.
- Движение "Талибан" 1 сентября начало наступление на формирования антиталибского сопротивления в провинции Панджшер. Это произошло в ответ на проваленные переговоры между сопротивлением и талибами. Согласно заявлениям "Талибана", провинцию они тоже захватили.
- 7 сентября движение представило свое правительство, которое возглавил фигурант списка террористов ООН.
- В середине сентября появились первые сообщения о казнях людей без суда и следствия.