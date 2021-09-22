"Таких мест в Украине больше нет" – Корниенко о выездной встрече "слуг народа" с Зеленским

«Слуги народа» наконец-то определились с местом проведения выездного большого совещания с Зеленским. / Фото: unn.com.ua

"Слуги народа" наконец-то определились с местом проведения большого выездного совещания. Ранее в партии не хотели повторно посещать Трускавец, но в итоге оказалось, что народные избранники во главе с президентом поедут именно туда.

Об этом рассказал замглавы фракции "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко в кулуарах парламента.

По его словам, во время организации встречи выяснилось, что в Украине не так много "туристических мощностей".

"Оказалось, что, кроме Трускавца, нет таких мест. Тут речь идет о том, что нужно компактно расселить большое количество людей – около 300. И в таком режиме: "с сегодня на сегодня". Фактически мы берем все отели, которые есть в наличии в Трускавце, и депутаты будут там селиться", – рассказал народный депутат.

Корниенко уточнил, что проживание в отелях депутаты оплачивают из собственного кармана. Но кроме парламентариев, будут и другие участники совещания – Кабинет министров в полном составе и аппарат Офиса президента Украины с Владимиром Зеленским.

Правда, остается открытым вопрос по поводу приглашения на мероприятие главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова. Накануне в Офисе президента пригрозили спикеру последствиями и личным вмешательством президента, если тот будет "игнорировать позицию команды". Но Александр Корниенко резких заявлений о Разумкове не делал, хоть и поставил под сомнение его участие в совещании – по причине состояния здоровья. Дмитрий Разумков в связи с коронавирусом сейчас на самоизоляции.

"Будем рады видеть всех членов нашей команды", – резюмировал Корниенко в ответ на вопрос о спикере парламента.

К слову, не забыли и о журналистах. По словам нардепа, партия сейчас приглашает представителей СМИ в пресс-тур.