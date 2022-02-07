Сюрприз для кораблей России: к чему готова Украина

Наталья Гуменюк заявила, что присутствует психологическое давление со стороны РФ. / Фото: Коллаж: Сегодня

6 февраля в 20 морских милях от Одессы был зафиксирован разведывательный корабль Российской Федерации "Иван Хурс".

Об этом сообщила помощница начальника Регионального управления Морской охраны Госпогранслужбы Украины Наталья Гуменюк, отмечает Укринформ.

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"Мы всегда готовы"

По ее словам, с начала агрессии России пограничники Украины постоянно фиксируют нахождение кораблей Черноморского флота РФ недалеко от украинских границ с 2014 года.

"Почти все время они находятся в море, также и наши корабли постоянно находятся на службе, мониторят ситуацию, отслеживают обстановку. Мы видим их и радиолокационно, и физически эта ситуация совершенно типична с 2014 года с момента начала агрессии РФ и аннексии наших территорий", – рассказала Наталья Гуменюк.

Также она заявила, что присутствует психологическое давление со стороны РФ:

"Сейчас при нагнетании обстановки на суше такая же происходит имитация наращивания сил и присутствия, т.е. происходит определенное психологическое давление и нагнетание. Мы не удивлены этой ситуацией, но мы всегда готовы".

Фото – livejournal.com/2975387.

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Действия России

Также она заявила, что РФ находится в "пределах действия международного морского права, за пределами территориального моря Украины", т.е. "там, где имеют право".

"Государственную границу Украины они не пересекают, в том числе и потому, что здесь на службе постоянно находятся наши корабли", – сказала Гуменюк.

По ее словам, внимание к приближению разведывательного корабля РФ "Иван Хурс" возникло на почве "общего напряжения и повышенного внимания к любым военным силам страны-агрессора, в том числе и кораблям". При этом она отметила, что "не было случая, чтобы российские корабли критически приблизились или нарушили нашу границу и несанкционированно вошли в территориальные воды Украины, кроме границ с временно оккупированной территорией".

Угроза со стороны РФ

12 января была обнародована интерактивная карта, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, которые были выявлены западными СМИ в ноябре 2021 года. При этом эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.

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CNN сказали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.

31 января Sky News сообщил, что если Россия решит вторгнуться в Украину и выбрать кратчайший путь к столице, он будет проходить через Чернобыльскую зону отчуждения.

Напомним, министры иностранных дел Украины и Германии Дмитрий Кулеба и Анналена Бербок обсудили российскую угрозу и "красные линии" относительно урегулирования конфликта на Донбассе. По словам Кулебы, ни Германия, ни Украина не стремятся к силовому решению конфликта

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