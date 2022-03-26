Стоят за каждый дом! Яценюк поздравил бойцов с Днем Нацгвардии

Яценюк поздравил нацгвардейцев / Фото: Коллаж: Сегодня

27 марта в Украине отмечают День национальной гвардии. Сейчас украинские бойцы вместе с другими военными защищают нашу страну от российских оккупантов, поэтому главное пожелание нацгвардейцам – победы над захватчиками.

Об этом написал премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, глава Киевского форума безопасности во время онлайн-дискуссии КБФ.

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"Бейте нечисть беспощадно, гоните с нашей земли, превращайте в удобрение захватнические орды. В украинских городах подразделения Нацгвардии стоят насмерть за каждый дом и каждую улицу. Где от вражеского огня рушится бетон и не выдерживает железо, там выдерживают наши защитники. Где, казалось бы, безнадежно остановить превосходящие силы противника, вы продолжаете перемалывать оккупанта", - написал Яценюк.

Экс-премьер напомнил, что решение о создании Национальной гвардии приняли в марте 2014 г. после Революции достоинства. Именно Нацгвардия стала первым боеспособным подразделением нового времени Украины, которое вобрало в себя большое количество добровольцев-майдановцев и дало время на восстановление ВСУ.

"Дорогие бойцы Национальной гвардии, ваши подвиги и победа уже навсегда вписаны в историю. Вечная благодарность украинскому солдату. Да хранит Господь каждого из вас и нашу Украину", - добавил он.