Стефанчук в прямом эфире предъявил претензии Разумкову

Стефанчук "наехал" на Разумкова. Коллаж "Сегодня"

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук раскритиковал на повышенных тонах главу парламента Дмитрия Разумкова за направление в Венецианскую комиссию закона об олигархах, тогда как ранее отказал своему заместителю в просьбе отправить законопроект про местные референдумы.

Об этом он говорил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Он напомнил Разумкову, что обращался к нему с просьбой отправить законопроект о местных референдумах на рассмотрение "венецианки".

"Этот законопроект нарабатывали представители всех депутатских фракций и групп, общественность… И мы обратились к вам с просьбой…", – в этот момент Разумков прервал выступление своего заместителя, на что Стефанчук попросил его не перебивать.

"Вы ответили, что нет возможности, потому что она (Венецианская комиссия. – Ред.) перегружена. Я хочу спросить: если мы все равны и одинаковы, что изменилось за два месяца, что Венецианская комиссия перестала быть такой загруженной … Вы отказали (по законопроект о референдумах), а сейчас (по олигархам) – не отказали", – закончил он.

На это Разумков ответил: "Аж шесть раз, когда я до этого не отказал, у вас не вызывало вопросов?".

Говоря о самом законопроекте про олигархов, вице-спикер ВР отметил, что Венецианская комиссия является очень полномочным и очень важным органом, и нельзя ее засыпать спамом.

"Когда мы отправляем те законопроекты, редакция которых ко второму чтению неизвестна, которые не прорабатывались по важным вещам и месседжам, чтобы знать конечную точку... Потому что это новый законопроект и никто не знает, на какой конечный результат мы выйдем. Есть важные направления. Поэтому, мне кажется, что засыпать спамом Венецианскую комиссию – не совсем правильно. Это и стало причиной моей реакции", – резюмировал Стефанчук.

Что с законом об олигархах

1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов). 17 сентября оборонный комитет Рады рассмотрел поправки к документу ко второму чтению – теперь ожидаются изменения в законе.

Не критиковал документы только ленивый. Но уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова пошла дальше – подала письмо в парламент с просьбой передать законопроект на проверку в Венецианскую комиссию. С таким же обращение выступили и все оппозиционные фракции ВР. Она сетует, что там нет детальной процедуры определения лица олигархом, что якобы создает варианты для злоупотреблений. Более того, включение человека в специальный реестр, исходя из его имущественного состояния, также нарушает Конституцию Украины и Конвенцию ООН.

В итоге 10 сентября глава парламента Дмитрий Разумков передал законопроект на экспертизу "венецианки".

Как мы уже писали, накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия тоже "наехал" на Разумкова. Он напомнил, что письменно обращался к нему с просьбой не направлять документ в "венецианку".