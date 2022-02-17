Стало известно, зачем началась провокация в Станице Луганской

В СНБО прокомментировали обстрел на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня

Ситуация, которая сегодня произошла в Станице Луганской – это провокация. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в программе "Право на владу".

"Сегодня была дерзкая и массированная провокация. Какова была цель? Чтобы мы начали военным путем отвечать мощно, чтобы обвинить нас в том, что мы якобы причастны к тому, что сегодня они хотели бы, чтобы развернулось на нашей территории", – отметил он.

Он отметил, что в ситуации с сегодняшним обострением на Донбассе Украина должна проявить сдержанность и не отвечать на провокации.

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Обстрел Станицы Луганской

17 февраля произошел обстрел со стороны временно оккупированной территории населенного пункта Врубовка, в результате один снаряд попал во двор Врубовского лицея. Также снаряды попали в детский сад – 8 детей эвакуировали. Ранения получили 2 женщины и мужчина – их госпитализировали. Была повреждена коммунальная инфраструктура пгт. Станица Луганская. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обстрела.

Чеченский сценарий

Эксперты в эфире телеканала Украина 24 заявили, что президент России Владимир Путин добивается того, чтобы Украина платила дань оккупированным районам Донбасса так же, как сама РФ с 90-х годов платит Чечне.

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9 февраля народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко озвучивал возможные провокации. По его словам, провокации планируются для того, чтобы обвинить Украину и потом ввести войска, так как это было сделано в Беслане.

"Не так давно было заявление Пушилина о том, что диверсионные подразделения и диверсанты действуют на территории т.н. "ЛДНР". Мы должны быть готовы к тому, я говорил об этом еще до того, как наши партнеры опубликовали эту информацию, что Россия может использовать любой повод, в частности, теракт. Не дай Бог — это будет школа, больница или какое-то государственное учреждение, для того, чтобы скомпрометировать Украину, чтобы дать себе такого рода повод для официального вторжения".

Февраль будет напряженным

Американское информагентство Bloomberg назвало вероятную дату вторжения России в Украину – 15 февраля. По информации неких официальных лиц США, вторжение может начаться с операции под "чужим флагом" на Донбассе или с атаки на Киев.