США уличили Шойгу во лжи из-за слов о Донбассе

Джон Кирби (справа) пристыдил Шойгу (слева). Коллаж "Сегодня"
В США опровергли заявление министра обороны России Сергея Шойгу о присутствии на Донбассе американских военных, которые якобы там готовят химическую атаку. Об этом заявили в Пентагоне и Госдепартаменте.
"Эти заявления министра Шойгу полностью ложные", – сказал на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.
Спикер Госдепа США Нэд Прайс призвал Москву не лгать, а сконцентрироваться на снижении военной напряженности вокруг Украины.
"Вопреки заявлениям министра обороны России, ответственность за эскалацию напряженности несет Россия и ее ставленники, а не Украина или Соединенные Штаты. Мы призываем Россию прекратить использовать ложную подстрекательскую риторику и предпринять конструктивные шаги по снижению напряженности, чтобы создать позитивную атмосферу для дискуссий", – написал он в Twitter.
Путин тоже выдавал перлы
- И министр, и президент РФ 21 декабря выступали на коллегии Минобороны, где сам Путин отметился парой громких заявлений, не имеющими ничего общего с реальностью.
- Так, например, хозяин Кремля разразился угрозами в сторону НАТО: он боится, что ракеты Альянса поставят в Украине и тогда по Москве можно будет ударить за 5-10 минут. Он намекнул Западу, что Россия будет использовать силу в случае необходимости.
- Также Путин испугался, что Украина вернет оккупированный Крым. Президент РФ заявил, что США могут попытаться подтолкнуть нашу страну к освобождению захваченного россиянами полуострова.