Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Власть События

США уличили Шойгу во лжи из-за слов о Донбассе

Сергей Мартынец
22 декабря, 09:12
Накануне российский министр обороны уверял, что в Авдеевке американские военные готовят провокацию

Джон Кирби (справа) пристыдил Шойгу (слева). Коллаж "Сегодня"

В США опровергли заявление министра обороны России Сергея Шойгу о присутствии на Донбассе американских военных, которые якобы там готовят химическую атаку. Об этом заявили в Пентагоне и Госдепартаменте.

"Эти заявления министра Шойгу полностью ложные", – сказал на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

Реклама

Спикер Госдепа США Нэд Прайс призвал Москву не лгать, а сконцентрироваться на снижении военной напряженности вокруг Украины.

"Вопреки заявлениям министра обороны России, ответственность за эскалацию напряженности несет Россия и ее ставленники, а не Украина или Соединенные Штаты. Мы призываем Россию прекратить использовать ложную подстрекательскую риторику и предпринять конструктивные шаги по снижению напряженности, чтобы создать позитивную атмосферу для дискуссий", – написал он в Twitter.

Путин тоже выдавал перлы

  • И министр, и президент РФ 21 декабря выступали на коллегии Минобороны, где сам Путин отметился парой громких заявлений, не имеющими ничего общего с реальностью.
  • Так, например, хозяин Кремля разразился угрозами в сторону НАТО: он боится, что ракеты Альянса поставят в Украине и тогда по Москве можно будет ударить за 5-10 минут. Он намекнул Западу, что Россия будет использовать силу в случае необходимости.
  • Также Путин испугался, что Украина вернет оккупированный Крым. Президент РФ заявил, что США могут попытаться подтолкнуть нашу страну к освобождению захваченного россиянами полуострова.