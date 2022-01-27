США строго накажут Россию за вторжение в Украину: подробности от Нуланд

Госдепартамент США подтверждает, что в случае вторжения РФ в Украину российский газопровод "Северный поток-2" не будет запущен.

"Если Россия вторгнется в Украину, то, так или иначе, "Северный поток 2" не заработает", – сказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которую цитирует "Интерфакс".

Отвечая на вопрос о том, почему США столь уверены в этом, Нуланд заявила, что основывается на консультациях Вашингтона с Берлином. Также Нуланд сообщила о готовности Соединенных Штатов провести дальнейшие переговоры с Россией по безопасности в любой момент, когда в Москве тоже будут к этому готовы.

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"Вчера Россия получила наши ответы и заявила, что ей нужно некоторое время на их изучение. Поэтому мяч на ее стороне поля. Мы готовы к переговорам, на двустороннем уровне, при участии НАТО, ОБСЕ, как только Россия тоже будет готова", – сказала она.

Нуланд отметила, что сейчас "наступило время дипломатии и трезвого рассудка".

Какие еще санкции грозят России

Запад рассматривает санкции против России в случае, если она продолжит свою агрессию в отношении Украины.

В частности, Россию могут отключить от платежной системы SWIFT.

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Кроме того, США также подготовили серьезный пакет санкций на случай военного вторжения в Украину.

Белый дом рассматривает вариант эмбарго на оборонные технологии американского производства.

Кроме того, президент США Джо Байден не исключил введения санкций в отношении президента России Владимира Путина.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что введение санкций может вызвать разрыв отношений Москвы и Вашингтона. Он также выступает против того, что Запад связывает запуск "Северного потока – 2" с вопросами безопасности в Европе.