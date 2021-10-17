США опубликовали видео с перевернутым флагом Украины

Американская миссия в ОБСЕ допустила нелепую ошибку. Коллаж "Сегодня"

Американская миссия в ОБСЕ опубликовала сообщение о поддержке территориальной целостности Украины, вот только флаг нашей страны на карту оккупированного Крыма нанесла в перевернутом виде. Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

Американцы обратились к России с требованием не мешать работать наблюдателям ОБСЕ на территории Украины, в том числе в оккупированном Крыму.

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"Мы не требуем расширения полномочий СММ. Мы призываем Россию позволить Миссии выполнять свой мандат. Этот мандат позволяет СММ патрулировать всю территорию Украины, в том числе оккупированный Россией Крым. Потому что Крым — это Украина. Я повторяю – это не призыв к расширению мандата, это призыв к России прекратить препятствовать существующему мандату СММ. Пока Россия продолжает препятствовать, продолжается и ее агрессия", – заявила временная поверенная в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен.

Миссия опубликовала видео с Крымом, но нанесла на него флаг Украины неправильно: сверху желтый цвет, а снизу – синий. А должно бить наоборот.

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Демарш России с мандатом ОБСЕ