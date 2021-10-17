США опубликовали видео с перевернутым флагом Украины

Американская миссия в ОБСЕ допустила нелепую ошибку. Коллаж "Сегодня"
Американская миссия в ОБСЕ опубликовала сообщение о поддержке территориальной целостности Украины, вот только флаг нашей страны на карту оккупированного Крыма нанесла в перевернутом виде. Соответствующее видео опубликовано в Twitter.
Американцы обратились к России с требованием не мешать работать наблюдателям ОБСЕ на территории Украины, в том числе в оккупированном Крыму.
"Мы не требуем расширения полномочий СММ. Мы призываем Россию позволить Миссии выполнять свой мандат. Этот мандат позволяет СММ патрулировать всю территорию Украины, в том числе оккупированный Россией Крым. Потому что Крым — это Украина. Я повторяю – это не призыв к расширению мандата, это призыв к России прекратить препятствовать существующему мандату СММ. Пока Россия продолжает препятствовать, продолжается и ее агрессия", – заявила временная поверенная в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен.
Миссия опубликовала видео с Крымом, но нанесла на него флаг Украины неправильно: сверху желтый цвет, а снизу – синий. А должно бить наоборот.
Демарш России с мандатом ОБСЕ
- Миссия наблюдателей ОБСЕ работала в двух пограничных пунктах "Гуково" и "Донецк" с 29 июля 2014 года. Действие мандата миссии постоянно продлевали на 4 месяца.
- В начале осени официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ 2 сентября Россия объявила о решении не продлевать мандат группы наблюдателей ОБСЕ на международных автомобильных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" российско-украинской границы после его истечения 30 сентября.
- В МИДе утверждают, что наблюдатели якобы не зафиксировали ни одного факта переброски оружия с территории РФ на Донбассе. В России считают, что наблюдатели ОБСЕ на российско-украинской границе не оказывают позитивного влияния на процесс урегулирования, и продолжение пограничной миссии нецелесообразно.
- Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников уже заявил, что это отказ России от Минских соглашений.