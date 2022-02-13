Срочное заседание Рады перенесено – названа новая дата

Причины переноса заседания не сообщаются / Фото: Коллаж: Сегодня

Закрытое заседание руководителей парламентских фракций и групп и представителей силового блока состоится 14 февраля. Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Встреча руководителей парламентских фракций перенесли на завтра", – написал он.

Информацию о переносе заседания также подтвердила и пресс-секретарь спикера ВР Мария Дейнеко.

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На заседании будет присутствовать министр обороны, министр внутренних дел, глава СБУ, руководство разведок, Нацбанка, Минфина, премьер-министр.

Также пятый президент Украины Петр Порошенко сказал, что в связи с появлением новых тревожных данных о вторжении российских войск на территорию Украины власти срочно должны созвать заседание СНБО и Верховной Рады. Политик потребовал, чтобы действующий президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО с участием лидеров всех парламентских фракций для обсуждения предложений и разработки единого и совместного плана действий по защите страны.

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